Bei Saturn sind am Samstagabend neue Weekend Deals gestartet, die noch bis 9 Uhr am Montagmorgen gültig sind. Neben Fernsehern sind diesmal Speichermedien besonders stark vertreten. Wie immer werden die reduzierten Artikel versandkostenfrei nach Hause geliefert. Hier geben wir euch einen kurzen Überblick über die Highlights.

Weekend Deals bei Saturn

Festplatten für PS4 und Xbox One

Eines der Highlights unter den Speicherdeals ist die 1 TB große interne SSD SanDisk SSD Plus, die es schon für 99 Euro gibt (UVP: 149 Euro). Bei der Schreibgeschwindigkeit ist sie etwas langsamer als Konkurrenzprodukte wie die Crucial MX500 oder die Samsung Evo 860 (mehr dazu in unserer Festplatten-Kaufberatung), aber bei der wichtigeren Lesegeschwindigkeit kann sie ungefähr mithalten. Mit einer Höhe von 7 mm ist der Einbau in die PS4 kein Problem.

SanDisk SSD Plus 1 TB (intern) für 99 Euro (UVP:149 Euro)

Bei der Xbox One ist der Einbau einer internen Festplatte hingegen generell etwas problematisch. Es bietet sich deshalb an, auf eine externe SSD auszuweichen. Auch hier gibt es Sonderangebote bei Saturn. Die Samsung Portable SSD T5 könnt ihr für 88 Euro in der 500-GB-Variante oder für 139 Euro mit 1 TB Speicher haben.

Samsung Portable SSD T5 1 TB (extern) für 139 Euro (UVP: 205 Euro)

Alternativ könnt ihr auch zur 1 TB großen SanDisk Extreme greifen, die 144 Euro kostet. Qualitativ gibt es kaum Unterschiede zur Samsung Portable SSD T5. Die SanDisk Extreme verfügt lediglich über ein etwas handlicheres Design.

SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB (extern) für 144 Euro (UVP: 199,99 Euro)

Neben SSDs hat Saturn auch einige externe HDD-Festplatten im Angebot, mit Speichergrößen von 2 bis 8 TB. Diese bieten sich für diejenigen an, die günstig und ohne Aufwand ihren Speicherplatz erweitern wollen. Über die Geschwindigkeit muss man sich keine großen Sorgen machen: Selbst externe HDDs sind oft etwas schneller als die standardmäßig in den Konsolen verbauten Platten. Man muss nur darauf achten, dass sie über USB 3.0 verfügen. Hier die Deals im Überblick:

MicroSD für Nintendo Switch mit 512 GB

Auch Switch-Besitzer gehen nicht ganz leer aus, sondern bekommen immerhin die 512 GB große MicroSD Samsung Evo Plus günstiger. Mit einem Preis von 88 Euro ist Saturn derzeit laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter. Die Speicherkarte ist mit einer Geschwindigkeit von 100 MB/s gut für die Switch geeignet.

Samsung Evo Plus statt 99,99 Euro für 88 Euro

TV Deals

Unter den TV-Angeboten finden sich diesmal 4K-Fernseher von Samsung, LG, Sony und Jay-Tech. Eines der Highlights ist der 55 Zoll große Samsung UE55RU7099, der auf 414 Euro reduziert ist. Dieser bietet für seinen Preis eine gute Bildqualität und zudem einen sehr niedrigen Input Lag von nur 11 ms, was ihn zu einem guten Gaming-Fernseher macht.

Samsung UE55RU7099 (55 Zoll, 4K) für 414 Euro (UVP: 749 Euro)

Mit ein paar Einschränkungen muss man allerdings leben. Wie bei nahezu allen Modellen der unteren Preisklasse ist die Bildhelligkeit nicht besonders hoch und es wurde lediglich ein 50/60-Hz-Panel verbaut. Übrigens ist Amazon mit dem Angebot von Saturn mitgezogen und bietet das Modell aktuell ebenfalls für 414 Euro an.

Weitere TV Deals:

