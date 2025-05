Wegen US-Zöllen: Brettspiel-Verlag muss schließen – sein bestes Spiel ist jetzt im Angebot

Selbst der immense Erfolg von Spirit Island konnte die Pleite des Verlages nicht verhindern.

Vor einigen Woche ging ein Schock durch die Brettspiel-Welt, als der US-amerikanische Verlag Greater Than Games ankündigte, dass sämtliche Angestellte entlassen und alle zukünftigen Projekte auf Eis gelegt wurden. Der Verlag war vor allem für das Kennerspiel Spirit Island bekannt, welches weltweit gefeiert wird und bereits zahlreiche Erweiterungen hervorgebracht hat. Das Grundspiel bekommt ihr auf Amazon jetzt günstiger.

Wie die Brettspielverlage unter den Zöllen leiden

Die amerikanische Brettspielindustrie ist einer der größten Verlierer der Zoll-Streitigkeiten der USA mit China, denn so gut wie alle Verlage lassen ihre Spiele dort produzieren. Das ist umso fataler, wenn man bedenkt, wie groß die US-amerikanische Brettspielszene ist. Greater Than Games ist vermutlich nur der erste Verlag, der aufgrund der momentanen Situation seinen Pforten schließen muss. In seinem Statement gab er an, dass die momentane Situation zu volatil sei, um neue Projekte umzusetzen.

Mit diesem Post hat sich der ehemalige Creative Director von Greater Than Games zu Wort gemeldet.

Doch es wird nicht bei diesem Verlag bleiben. Andere Hersteller stecken tief in den roten Zahlen, seit sie nichts mehr aus China importieren können oder müssen drastische Maßnahmen ergreifen. Der Verlag Stonemaier Games hat beispielsweise Klage gegen Präsident Trump eingereicht.

Warum ist Spirit Island ein so gefeiertes Brettspiel?

Der Schock in der Community war auch deswegen so groß weil sich viele die Frage gestellt haben, wie es mit Spiel weitergeht. Doch wir sollten zuerst die Frage klären, um was es in dem Spiel geht und was es so genial macht.

In dem kooperativen Kennerspiel schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Geistwesen, die unterschiedliche Elemente darstellen und müsst eure Heimatinsel vor Invasoren verteidigen, die sich die Insel zu Eigen machen wollen.

Jeder Geist hat grundlegend verschiedene Fähigkeiten und ist anderen Aspekten gut, während der eine besonders gut Furcht bei den Invasoren erzeugen kann, kann der andere besonders gut die von ihnen errichteten Dörfer und Städte wieder niedermachen. In gemeinsamer Absprache müsst ihr es so schaffen, die Eindringlinge zu verjagen und eure Insel zu beschützen. Dabei gibt es einen Haufen unterschiedlicher Szenarien mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, aus denen ihr wählen könnt.

Statt wie in anderen Spielen Gebiete zu erkunden und zu erschließen, müsst ihr in Spirit Island genau das Gegenteil tun.

Dazu kommen noch zahllose Erweiterungen, mit denen ihr mit noch mehr Personen spielen könnt, neue Geister und Magie hinzu kommt und die Insel um weitere Gebiete erweitert wird. Hier habt ihr die wichtigsten Erweiterungen im Überblick.

Zerklüftete Erde Mit einer Variante für 5 und 6 Spielende.

Mit einer Variante für 5 und 6 Spielende. Schatzkiste Mit edlen Holzmarkern.

Mit edlen Holzmarkern. Ast und Tatze Mit Eventkarten für noch mehr Variation

Mit Eventkarten für noch mehr Variation Natur erwacht Mit acht neuen Geistern

Und wenn es nach Eric Reuss, dem Erfinder des Spiels geht, wird es nicht bei diesen Erweiterungen bleiben. Als Reaktion auf die Schließung von Greater Than Games teilte er auf seiner Website mit, dass er noch nicht fertig mit dem Spiel sei, sich aber erst orientieren müsse.

Der deutsche Verlag Pegasus Spiele wird davon erstmal nichts spüren und auch die bereits bestehenden Spiele werden wohl nicht so einfach verschwinden, aber es wird sehr sicher noch eine ganze Weile dauern, bis die nächste Spirit Island Erweiterung auf uns zukommt. Wer es bisher noch gar nicht gespielt hat, kann jetzt besonders günstig einsteigen.