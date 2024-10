Zwei Brüder haben vor 27 Jahren gemeinsam Pokémon gezockt, jetzt wird das Spiel zu einem der rührendsten Weihnachtsgeschenke

Geschenke sind toll - aber dieses ist etwas ganz besonderes.

Erinnert ihr euch noch genau an eure erste Konsole und das erste Spiel, dass ihr gespielt habt? Viele von euch können sich wahrscheinlich noch sehr genau daran erinnern, wie zum ersten Mal einen Game Boy oder den Controller einer geliebten Konsole in den Händen hatten.

Besonders schön ist es, wenn wir diese Erlebnisse mit unseren Liebsten teilen durften – zumindest meistens und wenn wir uns nicht gerade darüber gestritten haben, wer das nächste Level spielen darf.

'Das könnte eine Game Boy-Werbung sein'

Reddit-User greenhatforge kann sich noch sehr genau an diese Zeit erinnern. Auf der Plattform teilt er momentan seine ganz speziellen Pläne für Weihnachten und die lassen nicht nur uns in wohliger Nostalgie schwelgen.

Für seinen Bruder hat er nämlich das Game Boy-Spiel Pokemon Blue besorgt und das hat einen triftigen Grund. Ende der 1990er war das nämlich eins der Spiele, die ihn und seinen Bruder stundenlang an den legendären Gaming-Handheld fesselten. Damals spielte er die rote und sein Bruder die blaue Edition.

In den Kommentaren teilt er sogar noch ein Bild, dass seinen Bruder und ihn beim fröhlichen Zocken zeigt und das ist – wie auch von anderen User*innen angemerkt wird – ziemlich süß. Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie greenhatforge weiter erzählt, haben die beiden auf dem Bild wahrscheinlich gerade Super Mario Land 2 gespielt, aber auch Titel wie Tetris, Wario Land oder Batman: Return of the Joker haben die beiden in dieser Zeit begeistert.

Pokemon Red und Blue gab es für beide dann allerdings erst zum darauffolgenden Weihnachten. Jetzt, 27 Jahre später, verschenkt er das Spiel an seinen Bruder, und wir sind uns sicher, dass das Geschenk erneut viel Freude bereiten wird.

1:23

Autoplay

Um dem ganzen noch einen neuen Glanz zu verleihen, hat sich greenhatforge eine neu gedruckte Hülle samt frisch gedrucktem Handbuch besorgt. Durch die original aussehende Hülle wird das Geschenk sogar richtig shiny.

In den Kommentaren sind die Leute in jedem Fall komplett begeistert und ehren greenhatforge als 'Besten Bruder ever!'. Viele fühlen sich durch das tolle Foto zudem an ihre eigene Kindheit erinnert und bedanken sich für den nostalgischen Trip in die Vergangenheit.

Wie findet ihr das Geschenk und habt ihr früher ebenfalls mit euren Geschwistern zusammen gespielt? Verbindet ihr ebenso tolle Erinnerungen an diese Zeit und welche Spiele habt ihr auf welchen Plattformen gezockt? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!