Neues Switch 2-Spiel könnt ihr nur zu 100% beenden, wenn ihr einen 4K-TV und 75 Euro teures Zubehör kauft

Um Welcome Tour komplett abzuschließen, müsst ihr euch Zubehör für die Nintendo Switch 2 kaufen.

Zusammen mit der Nintendo Switch 2 ist auch Welcome Tour erschienen, das bereits vor dem Release für reichlich Aufsehen gesorgt hat. Diskutiert und kritisiert wurde im Vorfeld vor allem der Preis von 10 Euro für das Tutorial-Spiel, das sich viele als kostenlose Dreingabe zum Kauf der Konsole gewünscht hätten. Nun hat sich herausgestellt, dass sich das Switch 2-Exclusive nur zu 100 Prozent durchspielen lässt, wenn ihr einen 4K-TV und Zubehör besitzt.

Dieses Switch 2-Zubehör braucht ihr für Welcome Tour

In Welcome Tour könnt ihr mit einem Avatar über eine riesige Nintendo Switch 2 laufen und mit insgesamt 34 Minispielen die Funktionen der neuen Konsole besser kennenlernen – beispielsweise Golf spielen, um das Maus-Feature zu verstehen.

Für einige der Minispiele braucht ihr jedoch folgendes Switch 2-Zubehör:

USB-Kamera (39,99 Euro)

(39,99 Euro) Switch 2 Pro-Controller (89,99 Euro) oder alternativ die Joy-Con 2-Aufladehalterung (34,99 Euro). Beides ist möglich, da lediglich die GL/GR-Buttons gebraucht werden

Ein Minispiel setzt zudem voraus, dass ihr einen 4K-TV euer Eigen nennt.

26:01 Welcome Tour für Switch 2 stellt euch die neue Konsole vor

Ohne Aufpreis keine 100 Prozent

Den Preis für den 4K-TV rausgerechnet, den ich eventuell schon besitzt, müsst ihr für die USB-Kamera und die Aufladehalterung mindestens 75 Euro zusätzlich zum Kaufpreis von Welcome Tour und der Switch 2 in die Hand nehmen, um das Tutorial-Spiel zu 100 Prozent abzuschließen.

Dass man ohne Zubehör nicht alle Spiele ausprobieren kann, ist die eine Sache. Nach unserer Erfahrung mit Welcome Tour stört jedoch weit mehr, dass die Belohnungen für die Spiele in Form von Medaillen ausbleiben und man so permanent das Gefühl hat, Bereiche nicht vollständig abgeschlossen zu haben.

Welcome Tour macht einem mit übersichtlichen Aufgabenlisten nämlich klar deutlich, was man im Spiel bereits geschafft hat und was nicht. Wer also keinen 4K-TV und das nötige Zubehör besitzt, wird das Spiel nie ganz abschließen können.

Wie steht ihr zu Welcome Tour? Habt ihr es vielleicht sogar schon gespielt und euch eine Meinung zum Tutorial-Spiel gebildet?