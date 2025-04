10 Euro für ein Switch 2-Tutorial-Spiel: Welcome Tour kann Nintendo behalten

Welcome Tour für Nintendo Switch 2 ist zum Erstaunen vieler keine kostenlose Dreingabe.

In der vergangenen Woche wurde sehr viel über das diskutiert, was Nintendo während der Switch 2-Direct enthüllt hat – und noch mehr über das, was in dem gut einstündigen Video nicht zu sehen war. Allen voran die Preise für die neue Hybrid-Konsole und kommende Spiele wie Mario Kart World oder Donkey Kong Bananza.

Eine Info, die allerdings erst jetzt durchgesickert ist, ist der Preis für Welcome Tour – das Tutorial-Spiel für die Switch 2, das zum großen Erstaunen vieler keine Gratis-Dreingabe beim Kauf der Konsole ist.

Dennis Michel Dennis freut sich nach anfänglicher Skepsis mittlerweile auf die Switch 2 und hat sich die Konsole bereits vorbestellt. Vor allem das Chaos aus Donkey Kong Bananza hat es ihm angetan. Zudem will er unbedingt wissen, wie sich sein potenzielles Switch 2-Highlight Metroid Prime 4 mit der Maus-Funktion spielt.

Nintendo will 10 Euro für Switch 2-Tutorial

10 Euro soll die "interaktive Ausstellung" kosten, bei der ihr mit einer kleinen Figur auf einer riesigen Switch 2 herumlauft und die neuen Funktionen spielerisch erklärt bekommt. (via IGN).

So schaut das Ganze übrigens aus:

26:01 Welcome Tour für Switch 2 stellt euch die neue Konsole vor

Nintendo hat den Preis für Welcome Tour in Person von Bill Trinen (Vize-Präsident, Nintendo of America) gegenüber IGN kommentiert:

"Ich denke, dass es Leute gibt, die sich besonders für die Technik und die Spezifikationen des Systems und solche Dinge interessieren. Für die wird es ein großartiges Produkt sein. Es ist wirklich für Leute, die mehr Informationen über das System haben wollen und nicht unbedingt eine schnelle Einführung in alles, was es kann.

Und aus diesem Grund und wegen der Sorgfalt und Arbeit, die das Team hineingesteckt hat, glaube ich, dass man entschieden hat, dass 9,99 Dollar kein überhöhter Preis ist. Es fühlt sich wie ein guter Wert für das an, was man von dem Produkt bekommt."

Irgendwann hört der Spaß für mich auf

Bevor ich zum Preis von Welcome Tour komme, zwei Sachen vorab:

dass das Spiel eine tolle Erfahrung für Interessierte ist, in die seitens Nintendo viel Mühe gesteckt wurde, kann ich mir sogar durchaus vorstellen

ich würde mir zwar niemals die physische Version von Mario Kart World für 90 Euro holen, wenn es zum Release das Bundle für 509 Euro gibt. Davon ab finde ich den Preis für die Switch 2 und auch die Spiele-Upgrades im Rahmen – oder anders formuliert: für die heutige Zeit erwartbar. Der größte Aufreger ist hier meiner Meinung nach der C-Knopf, dessen Funktion ab 2026 hinter einer Paywall schlummert.

Dennoch bin ich der Meinung, dass sich Nintendo absolut keinen Gefallen getan hat, Welcome Tour nicht kostenlos für die Switch 2 anzubieten.

Zum einen fühlt es sich super seltsam an, für ein offensichtliches Tutorial Geld zu bezahlen. Ob 5 oder 10 Euro, ist hier nicht einmal ausschlaggebend. Zum anderen leben wir in Zeiten, in denen Astro's Playroom existiert. Den Vergleich muss sich Nintendo gefallen lassen.

Astro's Playroom ist eine fantastische Dreingabe beim Kauf der PS5.

Mit dem kleinen Roboter hat es Sony zum Launch der PS5 ganz wunderbar verstanden, Käufer*innen die Funktionen der neuen Konsole beizubringen. Ohne Aufpreis. Dabei ist es gemessen an den kreativen Ideen und am Spielspaß schon fast vermessen, den Platformer von Team Asobi als Tutorial zu bezeichnen.

Ich bin daher gerne bereit 509 Euro für eine neue Konsole von Nintendo samt Spiel auszugeben oder 10 Euro als Aufpreis für ein performanteres Breath of the Wild hinzublättern. Geld für ein Tutorial-Spiel wird allerdings nicht fließen, da hört der Spaß bei mir nämlich auf.

Jetzt bin ich aber auf eure Meinung gespannt? Passen 10 Euro für Welcome Tour oder geht Nintendo hier ein (oder sogar mehrere Schritte) für euch zu weit?