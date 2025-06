Weltklasse-Soundbar von LG jetzt lachhaft günstig! Mit über 70% Rabatt gibts Dolby Atmos jetzt zum historischen Tiefstpreis

Ein Sound zum Niederknien und das gerade unverschämt günstig.

Auch als jemand, dessen Beruf es ist, sich mit Angeboten und Rabattaktionen zu beschäftigen, kommen mir teilweise immer noch Sachen unter, die ich zuerst nicht für real halte. So auch das Angebot für diese LG-Soundbar. 72% unter der UVP? Das muss doch ein Tippfehler sein! Ist es nicht, sondern lediglich eins der besten Sound-Angebote, die MediaMarkt in den letzten Monaten so zu bieten hatte.

Surround Sound, Dolby Atmos und externer Subwoofer zu einem lächerlichen Sparpreis

Heutzutage sind die Preise für Soundbars, die Dolby Atmos unterstützen so gering, dass ich wirklich keinem empfehlen kann, darauf zu verzichten. Dafür ist das Erlebnis mit echtem Surround-Sound einfach zu genial und lässt euch Ton auf eine völlig neue Art erleben. Und neben Dolby Atmos unterstützt die Soundbar auch DTS:X und sogar IMAX Enhanced, für noch mehr Optionen bei der Soundgestaltung.

Lasst euch von purem 3D-Sound ganz und gar verzaubern.

Hinzu kommt der kabellose Subwoofer, der die drei Speaker der Soundbar mit einem wuchtigen Bass unterstützt und dabei eine Leistung von 480 Watt aufbringen kann. Die Wattzahl hat zwar keine allgemeine Aussagekraft darüber, wie stark eine Soundbar tatsächlich ist, aber diese Leistung ist definitiv ansehnlich und ihr solltet den Subwoofer lieber nicht zu laut aufdrehen, wenn ihr euren Nachbarn noch im Treppenhaus unter die Augen treten wollt.

LG hebt Surround-Sound auf eine neue Stufe

Neben Dolby Atmos und hochwertigen Lautsprechern setzt LG bei ihrer Soundbar auch auf KI. Mit der Raumkalibrierung scannt die Soundbar euren Raum ab und erkennt, wo sich Gegenstände befinden, die den Schall reflektieren und passt die Wiedergabe automatisch daran an. Außerdem läuft automatisch ein Sound-Filter über den abgespielten Ton, der automatisch optimiert wird. So verpasst ihr in euer Serie in Zukunft keinen Fetzen Dialog mehr.

Der externe Subwoofer ist sowas wie das Sahnestück an der LG-Soundbar.

Die Funktionen werden sogar noch vielfältiger, wenn ihr auch einen TV von LG besitzt, denn die Soundbar kann sich mit dem Soundprozessor eures Fernsehers verknüpfen, und so den Sound von TV und Soundbar zusammenführen. Zudem könnt ihr die Soundbar so auch über die Fernbedienung des TVs steuern.

Das Angebot ist wirklich verboten günstig und liegt nochmal ganze 50 Euro unter dem bisherigen Tiefstpreis. Und wer weiß, wie lange noch? Wer eine Soundbar sucht, der sollte jetzt nicht lange fackeln, sondern sich direkt zu MediaMarkt begeben.