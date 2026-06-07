Wholesome Direct 2026: Alle Highlights und Ankündigungen in der Übersicht

Neben den großen Showcases wie dem Summer Game Fest oder dem Xbox Games Showcase gibt es auch zahlreiche Events, die sich kleineren, aber mindestens genauso wertvollen Spieleprojekten widmen – darunter auch die Wholesome Direct, die heute bereits zum siebten Mal stattfand.
Über 50 Weltpremieren, Ankündigungen und Überraschungen hatte die Show zu bieten und wir fassen hier für euch alles zusammen – und stellen euch separat auch unsere Highlights und alle Games vor, die ihr ab sofort zocken könnt.
Das waren die Highlights der Wholesome Direct
Neben diversen Neuankündigungen gab es auch Updates zu bereits veröffentlichten Spielen. Wir haben etwa erfahren, dass der 1.0 Release von Fields of Mistria am 5. August stattfinden wird. Für Discounty ist zudem ein kostenloses Content-Update direkt während der Show erschienen und wir haben neue Spielszenen aus Planet Zoo 2 zu Gesicht bekommen.
Außerdem gab es unter anderem einen neuen Trailer zu Stardew Valley-Like Fourleaf Fields:
Drei der Titel haben wir euch hier etwas genauer vorgestellt:
- Der Cozy-Hit Discounty bekommt riesengroßes Inhaltsupdate
- Hidden Folks bekommt einen Nachfolger
- Die Mumins bekommen ein neues Videospiel
Zudem sind für viele Spiele neue Demos erschienen, die ihr direkt über Steam ausprobieren könnt – eine vollständige Liste der beim Event gezeigten Spiele bekommt ihr im nächsten Abschnitt.
Alle Titel, die während der Show gezeigt wurden
Alle Titel, die ab sofort oder bereits verfügbar sind:
- Discounty Content Update "People or Profit" · Release: ab sofort · Großes kostenloses Update
- Momento · Release: ab sofort (am 30. Juni 2026 auch auf Konsole)
- Paralives Unpacking DLC · Release: ab sofort · Gratis Item-Pack
- Japanese Rural Life Adventure Release: bereits erhältlich
Alle Titel mit Release-Date:
- Tales of Seikyu · Release: 11. Juni (1.0 Version)
- Deer & Boy · Release: 23. Juni 2026 · Demo verfügbar
- Moonlight Peaks · Release: 7. Juli 2026 · Demo verfügbar
- Cozy Grove: Camp Spirit · Release: 15. Juli 2026 · Demo verfügbar
- Go-Go Town · Release: 16. Juli 2026 (1.0 Version)
- Fields of Mistria · Release: 5. August 2026 (1.0 Version)
- Lou's Lagoon · Release: 27. August 2026 · Demo verfügbar
- Dragon Shelter · Release: 25. September 2026 · Demo verfügbar
- Planet Zoo 2 · Release: 13. Oktober 2026
Alle Titel mit Release-Zeitraum:
- Colorbound · Release: August 2026 · Demo verfügbar
- Dressmaker · Release: September 2026
- Otterly Lost · Release: September 2026 · Demo verfügbar
- Walt the Frog · Release: September 2026 (Nintendo Switch)
- Usagi Shima · Release: Oktober 2026
- Danchi Days · Release: Oktober 2026 · Demo verfügbar
- Toem 2 · Release: Quartal 2 2026 · Demo verfügbar
- Little Cheese Works · Release: Quartal 3 2026
- Design and Conjure · Release: Quartal 4 2026 · Demo verfügbar
- is this seat taken · Release: Herbst 2026 (PS5)
- Loftia · Release: Herbst 2026
- Croakwood · Release: Winter (Early Access)
- Spirit Crossing · Release: 2026 (PC-Version) · Open Beta startet jetzt
- Capy Castaway · Release: 2026 · Demo bald verfügbar
- Dungeon Tourists · Release: 2026
- Milki Delivery · Release: 2026 · Demo verfügbar
- Spiritstead · Release: 2026 · Demo verfügbar
- Moomin: Midsummer Madness · Release: 2026
- Spiriki: Tiny Island · Release: 2026 · Demo verfügbar
- Hela · Release: 2026
- Tiny Delivery · Release: 2026
- Pelican Post · Release: 2026 · Demo verfügbar
- Anemorie · Release: Quartal 1 2027 · Demo verfügbar
- Fossil Quest · Release: Quartal 1 2027
- Hidden Folks 2 · Release: 2027
- Humblets · Release: 2027
- Waterful · Release: 2027
- Rubber Bird · Release: 2027
- Wild Chorus · Release: 2027
Alle Titel ohne Release-Date:
- Book Nook · Release: TBA · Demo verfügbar
- Tinkernest · Release: TBA
- In the Drift · Release: TBA
- Fourleaf Fields · Release: TBA · Playtest auf Steam gestartet
- Beastfolk Barber · Release: TBA
- The Wandering Village: The Last Leviathan DLC · Release: TBA
- Patience is a Virtue · Release: TBA · Demo verfügbar
- Wild Chorus · Release: TBA
- Froggy Brews · Release: TBA · Demo verfügbar
- Hokko Spaces · Release: TBA · Demo verfügbar
Im Stream wurde auch bekannt gegeben, dass die Wholesome Direct in Form des Wholesome Snack im Winter zurückkehren wird. Da gibt es dann erneut zahlreiche Neuigkeiten zu kommenden Cozy-Games.
Habt ihr das Event gesehen und hat es euch gefallen? Waren Spiele für euch dabei und was war euer Highlight? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!
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