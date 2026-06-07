Wholesome Direct 2026: Alle Highlights und Ankündigungen in der Übersicht

Die Wholesome Direct hat über 50 Spiele-Ankündigungen enthüllt, darunter spannende Updates und neue Titel. Wir fassen das Event für euch zusammen.

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Kevin Itzinger
07.06.2026 | 07:00 Uhr

Das waren die Spiele der Wholesome Direct 2026. Das waren die Spiele der Wholesome Direct 2026.

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Neben den großen Showcases wie dem Summer Game Fest oder dem Xbox Games Showcase gibt es auch zahlreiche Events, die sich kleineren, aber mindestens genauso wertvollen Spieleprojekten widmen – darunter auch die Wholesome Direct, die heute bereits zum siebten Mal stattfand.

Über 50 Weltpremieren, Ankündigungen und Überraschungen hatte die Show zu bieten und wir fassen hier für euch alles zusammen – und stellen euch separat auch unsere Highlights und alle Games vor, die ihr ab sofort zocken könnt.

Das waren die Highlights der Wholesome Direct

Neben diversen Neuankündigungen gab es auch Updates zu bereits veröffentlichten Spielen. Wir haben etwa erfahren, dass der 1.0 Release von Fields of Mistria am 5. August stattfinden wird. Für Discounty ist zudem ein kostenloses Content-Update direkt während der Show erschienen und wir haben neue Spielszenen aus Planet Zoo 2 zu Gesicht bekommen.

Außerdem gab es unter anderem einen neuen Trailer zu Stardew Valley-Like Fourleaf Fields:

Video starten 1:00 Fourleaf Fields ist ein Stardew Valley mit riesengroßem Gemüse und Koop

Drei der Titel haben wir euch hier etwas genauer vorgestellt:

Zudem sind für viele Spiele neue Demos erschienen, die ihr direkt über Steam ausprobieren könnt – eine vollständige Liste der beim Event gezeigten Spiele bekommt ihr im nächsten Abschnitt.

Alle Titel, die während der Show gezeigt wurden

Alle Titel, die ab sofort oder bereits verfügbar sind:

Alle Titel mit Release-Date:

Alle Titel mit Release-Zeitraum:

Alle Titel ohne Release-Date:

1
Summer Game Fest 2026: Alle Ankündigungen des Showcase in der Übersicht
von Eleen Reinke
2
Stellar Blade 2 angekündigt und das ist die neue Hauptfigur
von Dennis Müller

Im Stream wurde auch bekannt gegeben, dass die Wholesome Direct in Form des Wholesome Snack im Winter zurückkehren wird. Da gibt es dann erneut zahlreiche Neuigkeiten zu kommenden Cozy-Games.

Habt ihr das Event gesehen und hat es euch gefallen? Waren Spiele für euch dabei und was war euer Highlight? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

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