Wir haben alle eine große Tamagotchi-Lüge gelebt und die Wahrheit hätte unser Leben so viel leichter gemacht

Sie waren damals einfach überall dabei und genossen teilweise mehr Vorzüge als echte Haustiere (Copyright: Tomasz Sienicki).

Wer in den 90er-Jahren Kind war, kam kaum um die kleinen, bunten Elektronikspielzeuge herum, in denen äußerst fordernde virtuelle Haustiere steckten: Tamagotchis. Sie hatten Hunger, wollten Gassi gehen oder spielen und viele von uns waren ständig hinterher, diesen Bedürfnissen nachzukommen.

Damit es ihnen ja an nichts fehlte, haben wir sie sogar mit in die Schule geschmuggelt, was die Lehrkräfte auf die Palme treiben konnte. Das wäre aber gar nicht nötig gewesen. Denn: Habt ihr gewusst, dass die Tierchen eine Funktion hatten, mit denen wir sie ganz einfach ruhigstellen und vor dem Vernachlässigungstod hätten retten können?

Hätten wir diese Tamagotchi-Funktion gekannt, hätten wir uns viel Stress gespart

Das originale Tamagotchi wurde von Bandai erfunden und war ab 1997 der große Trend im Kinderzimmer, oder vielmehr: eben nicht nur im Kinderzimmer. Die kleinen Quälgeister waren omnipräsent, weil wir sie ständig mit uns rumschleppten.

Schließlich konnte es so schnell vorbei sein, wenn wir uns nicht ständig um sie kümmerten. Und das bedeutete dann sozusagen "Permadeath". Das Gerät war reif für den Mülleimer. Ein YouTube-Kanal weist jetzt darauf hin, wie unnötig das doch war, denn:

Tamagotchi hatten tatsächlich eine Pausefunktion! Nur, dass das damals (so wie heute immer noch) einfach kaum jemand wusste. Der YouTube-Kanal Wilde 90er weist auf die fatale Wissenslücke hin:

Wurden wir also einfach die ganze Zeit von Bandai angelogen?

Nein, wir haben uns wohl eher selbst belogen. Über den "großen Trick" wurde nämlich an mindestens zwei Stellen informiert, wie das Video verrät. Zum einen konnten wir ihn im offiziellen Tamagotchi-Taschenbuch nachlesen. Das enthält laut Cover-Info ein Daumen-Kino und die besten Tipps und Tricks, kostete aber auch stolze 12,90 DM.

In heutigen Zeiten, in denen kostenlose Anleitungen zu weit komplexeren Themen überall verfügbar sind, nur noch schwer vorstellbar. Zum anderen gab es aber auch einen Werbespot, in dem die wichtige Funktion zu sehen war. Wir hätten uns so viele Diskussionen mit Eltern und Lehrkräften sparen und uns viel öfter auf das Wesentliche konzentrieren können.

So wär's gegangen: Um das Tamagotchi in den Tiefschlaf zu versetzen, hätten wir B drücken und die Uhr aktivieren, danach A und C gleichzeitig drücken müssen, um in den "SET"-Modus zu navigieren. Und schon wäre die Pausenfunktion aktiv gewesen, bis wir sie mit C wieder beendet hätten.

Das alles gilt natürlich nur für das originale Tamagotchi. Bei den Nachahmer-Produkten, die auf dem Markt waren, konnten die Funktionen und Bedienung variieren.

Verratet uns jetzt unbedingt: Wusstet ihr von diesem Trick oder habt ihr euer Tamagotchi zum Leidwesen anderer Personen auch überall mit hingeschleppt?