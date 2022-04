Wir präsentieren potenzielle neue Lieblingsspiele – Das ist das Programm heute bei Find Your Next Game

Im Rahmen unseres Programms Find Your Next Game: Spring (FYNG) sind heute Abend wieder einige vielversprechende Titel am Start. Erfahrt hier, was ihr heute seht, wer die Games präsentiert und wo und wann ihr in unseren Twitch-Stream reinschauen könnt.

Was ist dieses FYNG eigentlich? Hinter der Abkürzung FYNG steht „Find Your Next Game“. Das ist ein Format all unserer Websites, bei dem wir euch ausgesuchte Spiele vorstellen. Ziel ist es, euch auf populäre Titel, aber auch eher verborgene Perlen und Geheimtipps unter den Games aufmerksam zu machen.

Im Frühjahr 2022 ist FYNG: Spring am Start, um euch in täglichen Live-Streams bis zum Donnerstag, dem 7. April 2022, eure neuen Lieblingsspiele finden zu lassen.

FYNG am 6. April 2022 – Das erwartet euch heute im Stream

Wann und wo geht es los? Beginn des Streams ist am 6. April um 17:00 Uhr. Die Show findet auf unserem Twitch-Kanal MAX (Monsters and Explosions) statt. Im folgenden Embed könnt ihr euch das alles gleich hier ansehen.

Wer wird moderieren? Der Stream wird von Maurice, Natascha, Fritz und Julius moderiert. Außerdem tauchen immer wieder Gäste von außerhalb im Stream auf.

Welche Themen kommen heute dran? Auch heute haben wir für euch einen spannenden Mix aus Themen und Games vorbereitet. Unser Stream beginnt nach dem Warm-up um 17:00 Uhr mit den folgenden Titeln und Themen: