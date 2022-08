Wir suchen weitere Mods für den Kommentarbereich

Ihr Lieben, Tobi, Dennis und ich sind erneut auf der Suche nach Moderator*innen (m/w/d) für den Kommentarbereich. Wir ihr bestimmt mitbekommen habt, haben wir seit ein paar Jahren ein tolles Team, das uns mit voller Power unterstützt und dem wir jeden Tag unglaublich dankbar sind.

Für dieses Team suchen wir aktuell wieder Verstärkung. Wenn ihr also ohnehin regelmäßig auf der GamePro unterwegs seid, Streitigkeiten lieber schlichtet als sie zu befeuern und euch Werte wie Toleranz genau so wichtig sind wie uns, dann lest euch bitte die folgenden Infos aufmerksam durch:

Das sind eure Aufgaben

Helfen von Usern bei kleineren Problemen

Absprache im Mod-Team und mit der Redaktion via Chatserver

Eingreifen bei Verstößen gegen die Kommentarrichtlinien, Streitschlichterfunktion

Bearbeiten von gemeldeten Usern und Kommentaren

Was heißt es, Mod zu sein?

Ihr solltet mehrmals die Woche im Kommentarbereich aktiv sein und Präsenz zeigen. Das muss nicht zwingend durch moderative Aktionen passieren, sondern kann auch durch die Beteiligung an Diskussionen als normaler User erfolgen. Je nach Möglichkeit sollte ein Mod täglich mindestens einmal einen Blick in den Kommentarbereich werfen. Ein Schichtsystem oder spezielle Moderationsbereiche gibt es dabei aber nicht.

Wird die Arbeit bezahlt?

Eure Hilfe wäre auf unentgeltlicher, freiwilliger Basis. Was wir euch aber als kleines Dankeschön anbieten können, ist ein Plus-Abo für GameStar/GamePro sowie die Print-Version der GamePro.

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss:

Da wir den Schutz eurer Daten sehr ernst nehmen, verpflichtet sich jede(r) Moderator*in dazu, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben. Zudem solltet ihr schon einige Zeit fester Bestandteil unser Community sein.

Fühlt ihr euch berufen und habt Lust auf die Arbeit mit der Community, dem Mod-Team der GamePro und der Zusammenarbeit mit uns drei Nasen (und generell der Redaktion der GamePro)? Dann gebt uns doch bitte via PM/Kommentar Bescheid.