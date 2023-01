Wireless Headset für PS4 & PS5: Amazons Bestseller jetzt günstig im Angebot sichern

Bei Amazon läuft gerade ein Sale mit Produkten von SteelSeries. Neben Tastaturen und Mäusen findet ihr dort auch einige Gaming-Headsets, die bei Amazon derzeit an der Spitze der Bestsellerlisten für PC- und PlayStation-Headsets stehen. Beispielsweise ist das SteelSeries Arctis 1 Wireless für PS4, PS5, Nintendo Switch und PC mit dabei, das von 119,99€ (UVP) auf 89,99€ reduziert und laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst so günstig zu bekommen ist.

Falls ihr auch mit einem Kabel leben könnt, könnt ihr mit anderen Varianten sogar noch günstiger wegkommen:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gültig sind. Die Übersicht über alle Angebote des SteelSeries Sales findet ihr hier:

Wie gut ist das SteelSeries Arctis 1 Wireless?

25 Stunden Akku: Das SteelSeries Arctis 1 Wireless funktioniert kabellos per USB-Dongle mit der PS4, PS5, Nintendo Switch oder dem PC. Der Akku reicht für circa 25 Stunden Spielzeit, damit hält das Headset ungefähr doppelt so lange durch die das etwa gleich teure Sony Pulse 3D für PS5. Alternativ könnt ihr es auch per Kabel verwenden, dann ist es natürlich auch mit der Xbox kompatibel.

Klang & Mikro: Beim Sound schneidet das SteelSeries Arctis 1 für ein Wireless-Headset dieser Preisklasse sehr gut ab. Vor allem die Mitten sind hervorragend, aber auch die Bässe und Höhen werden ziemlich akkurat wiedergegeben. Gerade Letzteres ist für ein Gaming-Headset nicht selbstverständlich, hier schneiden viele Konkurrenten (auch das Sony Pulse 3D) deutlich schwächer ab. Das Mikrofon gibt die Stimme gut verständlich wieder, hier bietet das Arctis 1 aber nicht viel mehr als den Standard, den man zu diesem Preis erwarten kann.

App & Verarbeitung: Ein Pluspunkt ist die App, über die ihr Feintuning beim Sound betreiben und Profile anlegen könnt. Die Optionen sind nicht so umfangreich wie bei teuren Headsets, aber dennoch ansehnlich. Am Headsets selbst finden sich hingegen nur die wichtigsten Bedienelemente wie Lautstärkerad und Mute-Schalter. Das SteelSeries Arctis 1 ist gut gepolstert und trägt sich komfortabel. Die Verarbeitung ist ebenfalls gut und solide, die allerhöchste Qualitätsstufe dürft ihr zu diesem Preis aber nicht erwarten.