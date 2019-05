Im letzten Monat konkretisierte Netflix den Start der The Witcher-Serie mit Henry Cavill in der Hauptrolle: Offiziell wird das Fantasy-Spektakel im 4. Quartal 2019 beim Streaming-Sender veröffentlicht. Nun huscht ein angeblicher Leak durchs Netz, der den genauen Starttermin von Staffel 1 wissen will. Eine zweite Staffel sei ebenfalls bereits bestätigt.

Angeblich startet die The Witcher-Serie im Dezember 2019

Die Infos stammen von dem Blog Recapped (via Comicbook). Demzufolge geht die erste Season der Witcher Serie am 20. Dezember 2019 an den Start.

Das wäre an einem Freitag, ein für Netflix durchaus üblicher Wochentag, um neue Serien zu veröffentlichen. Fans und Binge-Watcher hätten dann das ganze Wochenende über Zeit, sich die Folgen anzuschauen.

Staffel 2 angeblich schon geplant

Eine zweite Staffel habe ebenfalls bereits grünes Licht bekommen. Laut Blog sollen die Dreharbeiten im Dezember 2019 bis Januar 2020 stattfinden.

Was ist das für eine Quelle? Diese Infos solltet ihr natürlich mit Vorsicht genießen, einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht. Bei Recapped handelt es sich um einen NSFW-Blog, der allerdings laut Comicbook bezüglich Witcher in der Vergangenheit öfter richtig gelegen habe. So habe der Blog unter anderem schon im Vorfeld enthüllt, dass Anya Chalotra als Yennefer und Henry Cavill als Geralt zu sehen sein werden.

Offiziell soll Staffel 1 von The Witcher jedenfalls im 4. Quartal 2019 veröffentlicht werden. Sie wird acht Folgen umfassen.