Worms 2020 - Das Kultspiel ist zurück & will jetzt alles anders machen

Die kultige Worms-Reihe gehört wohl zu den bekanntesten Videospielen überhaupt. Nachdem aber zwischen 1995 und 2016 nahezu jedes Jahr ein neuer Ableger erschien, wurden die schwerbewaffneten Würmer erst einmal auf Eis gelegt. Nun melden sich die Entwickler von Team17 aber zurück und kündigen ein neues Worms-Projekt mit einem ersten Teaser-Trailer an.

Worms ist wieder da: Erster Teaser-Trailer

Der Clip hört einfach auf den Namen "Worms 2020" und besteht in erster Linie aus einem Rückblick auf die lange Geschichte der Reihe. Am Ende wird aber deutlich gemacht, dass sich jetzt einiges ändern soll - und ja, die heilige Handgranate ist auch mit von der Partie.

Laut den Machern, sollen sich Fans auf einen Worms einstellen, "wie sie es noch nie zuvor gespielt haben". Weitere Infos zum Spiel sollen noch folgen, aber der Releasezeitraum scheint ganz klar das Jahr 2020 zu sein. Der letzte Worms-Teil war Worms W.M.D. (Weapons of Mass Destruction) und erschien 2016 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Was könnte uns erwarten? Die große Frage bei einem Worms-Spiel ist natürlich, ob wir uns in klassischem 2D oder in 3D an den Kragen gehen. Da Team17 offenbar etwas neues probieren möchte und in dreidimensionalen Umgebungen meist mehr möglich ist, tippen wir also auf einen 3D-Ableger.

In Sachen Gameplay könnte das nächste Worms aber die größten Schritte machen. Immerhin gab es in den letzten Jahren durchaus ein paar Trends, die auch zur Worms-Reihe gepasst hätten. Man denke da einfach nur an die Möglichkeit, dass bald Worms: Battle Royale angekündigt werden könnte.

Was würdet ihr euch von einem neuen Worms-Spiel wünschen?