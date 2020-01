Bei MediaMarkt ist heute Abend unter dem Titel "WahnsinnsSchnellVerkauf" ein großer Sale angelaufen, in dem es Artikel aus verschiedenen Bereichen günstiger gibt. Im Gaming-Bereich finden sich leider kaum lohnenswerte Deals. Dafür sind bei den Fernsehern und den Smartphones einige Schnäppchen dabei.

WSV bei MediaMarkt

Die Angebote gelten bis zum 2. Februar, einige Produkte können aber schon früher ausverkauft sein. Hier haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht:

TV-Angebote

Direktabzug ab Kaufpreis von 599€

Bei den Fernsehern ist die Sache ein wenig kompliziert. Bei allen Geräten, die regulär 599€ oder mehr kosten und die MediaMarkt derzeit auf Lager hat, gibt es nämlich einen Direktabzug, der erst im Warenkorb einberechnet wird. Die Höhe des Rabatts richtet sich nach dem Preis und beträgt im besten Fall 300€. Hier die Tabelle:

regulärer Preis Direktabzug ab 599€ 70€ ab 799€ 90€ ab 999€ 150€ ab 1499€ 200€ ab 1999€ 300€

Das führt bei einigen Modellen zu ziemlich günstigen Preisen. Den 65 Zoll großen Samsung RU7179 gibt es durch den Direktabzug beispielsweise für 599€ statt 669€, was MediaMarkt momentan zum günstigsten Anbieter macht. Das 4K-TV, das für seinen Preis eine gute Bildqualität liefert, ist gerade bei Gamern sehr beliebt aufgrund seines niedrigen Input Lags von 11 ms. Wie andere 4K-TVs dieser Preisklasse besitzt es aber lediglich ein 50/60-Hz-Display.

Samsung UE65RU7179 (4K, 65 Zoll) mit Direktabzug für 599€

Eine lange Liste mit Fernsehern, für die der Direktabzug gilt, findet ihr hier:

TV-Angebot: Bis zu 300€ Direktabzug

Auch günstigere Fernseher reduziert

Außerdem gibt es noch Rabatt auf einige günstigere Fernseher, der jedoch von Modell zu Modell unterschiedlich ausfällt. So ist beispielsweise das 4K-TV Philips PUS6504 mit 50 Zoll von 589,99€ auf 419€ reduziert. Auch in diesem Fall ist MediaMarkt momentan der günstigste Anbieter.

Philips 50PUS6504 (4K, 50 Zoll) statt 589,99€ für 419€

Zur Übersicht über alle TV-Deals im WSV kommt ihr hier:

WSV bei MediaMarkt: TV-Angebote

Smartphones zu Bestpreisen

Auch bei den Smartphones gibt es einige Highlights. So kostet das iPhone 8 Plus mit 256 GB gerade nur noch 555€. Laut Idealo unterbietet MediaMarkt die anderen Händler damit gerade um mehr als 100€. Das iPhone 8 Plus verfügt über ein 5,5 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Stunden und den leistungsfähigen A11 Bionic Prozessor.

iPhone 8 Plus (265 GB) statt 799€ für 555€

Ein guter Deal für alle, die nach einem Smartphone der unteren Preisklasse suchen, ist das HTC Desire 12s mit 32 GB. Es bietet 3 GB Arbeitsspeicher, einen Octa-Core-Prozessor mit 1,4 GHz und ein 5,7 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1440 x 720 Pixeln. MediaMarkt war hier schon mit dem bisherigen Preis von 99€ der günstigste Anbieter, gemeinsam mit Saturn. Im WSV gibt es das Smartphone noch 20€ günstiger.

HTC Desire 12s (32 GB) statt 99€ für 79€

Hier geht's zur Übersicht über die Smartphone-Deals:

WSV bei MediaMarkt: Smartphone-Angebote

Weitere Angebote

Außerdem sind Kameras, Haushaltgeräte, Sportartikel und Notebooks reduziert. Auch eine riesige Auswahl an DVDs und Blu-rays gibt es günstiger. Zur Übersicht über sämtliche Deals der Aktion kommt ihr hier:

WSV bei MediaMarkt