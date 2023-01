Großer WSV bei MediaMarkt: Jetzt 4K OLED-TVs, PS5-SSDs & mehr im Angebot sichern

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft jetzt der große WSV (was bei den beiden Händlern für Wahnsinns Schnell Verkauf steht), in dem ihr hunderte Produkte aus so ziemlich allen Kategorien günstiger bekommt. Darunter finden sich zum Beispiel so einige 4K-Fernseher, aber auch Laptops, PCs, Monitore und Gaming-Angebote wie Headsets und PS5-SSDs. Den Überblick über die Deals findet ihr hier:

Der Sale läuft noch bis zum 8. Februar. Die besten Deals könnten aber schon deutlich früher ausverkauft sein, zumal es sich bei vielen Angeboten um Restposten handelt. Hier ein paar der Highlights:

Gaming-Angebote: Samsung 980 Pro PS5-SSD mit 2 TB

Die schnelle NVME-SSD Samsung 980 Pro bekommt ihr in der Version mit 2 TB Speicherplatz und Heatsink im Sonderangebot, und zwar für 209€. So günstig findet ihr sie laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Die SSD ist aufgrund ihres Formfaktors und ihrer hohen Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s bestens für die PS5 geeignet. Dank des Kühlkörpers könnt ihr sie auch direkt in die Konsole einbauen, ohne Überhitzung befürchten zu müssen.

Weitere Gaming-Angebote:

4K-Fernseher: LG OLED-TVs im Angebot

Unter den 4K-Fernsehern gehören die LG OLED-TVs, die durch ihr perfektes Schwarz und ihren unendlich hohen Kontrast für eine hervorragende Bildqualität sorgen, zu den Highlights des Sales. Besonders günstig ist der LG OLED A29 mit 55 Zoll, der nur noch 799€ (UVP. 1699€) kostet. Günstiger gibt es ihn laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo.

Der A29 hat allerdings nur ein 60-Hz-Display. Besser fürs Gaming ist der LG OLED C27, den ihr in der Größe 55 Zoll für 1377€ (UVP: 2249€) bekommt. Dieses Modell besitzt ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind dadurch bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. Außerdem fällt der Input Lag mit knapp 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus.

Weitere TV-Angebote (Auswahl):