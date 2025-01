Als begeisterte Strategin kann ich Everdell nur empfehlen – und es gibt keinen besseren Moment, es zu holen, als jetzt bei Amazon!

Everdell ist für mich eines der schönsten und ästhetisch ansprechendsten Brettspiele, die ich kenne!

Everdell wurde durch reinen Zufall eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Nachdem ich es in einem meiner Brettspiel-Hubs erwähnt hatte, konnte mein Freund quasi nicht anders, als sofort in den nächsten Laden zu laufen und dieses Meisterwerk zu kaufen. Seither ist es ein absolutes Muss auf jedem Spieleabend - egal ob wir zu zweit sind oder Freunde da haben, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das Beste? Ihr könnt euch dieses Tabletop-Highlight zum Schnäppchenpreis auf Amazon sichern!

Baut eure ganz eigene Stadt in der fantastischen Wald-Welt von Everdell

Der Spielaufbau bei diesem niedlichen Tabletop ist recht simpel und selbst wenn euch die typischen Deckbuilding-, sowie Workerplacement Mechaniken nicht geläufig sind - ihr habt dank des einsteigerfreundlichen Regelwerks den Dreh bestimmt super schnell raus! Allgemein geht es in diesem Spiel darum, dass ihr eure ganz eigene Stadt aufbaut und dabei die unterschiedlichsten Tierchen oder Bauwerke ausspielt.

Um eure Stadt zu füllen, braucht ihr aber auch Ressourcen, damit ihr die Karten mit euren Bewohnern legen dürft. Je besser die Karte, desto mehr kostet diese natürlich auch! Wie ihr an eben solche Vorräte kommt, ist im Grunde recht simpel. Dabei stehen euch eure süßen Waldbewohner - auch Arbeiter genannt - zur Verfügung. Diese könnt ihr dann beispielsweise auf ein Harz-Feld stellen, um die Ressource zu erhalten.

Zu den Spielmaterialien gehören zuckersüß gestaltete Spielkarten, kleine Arbeiter, coole Ressourcen und vieles mehr!

Lasst euch von dem niedlichen Anblick der bezaubernden Tierchen aber nicht täuschen, denn taktisches Vorgehen ist gefragt. Dabei kommt auch der größte Brettspiel-Kenner auf seine Kosten! Die Anzahl an Zügen, die ihr ausführen dürft, ist nämlich begrenzt. Einerseits durch die vier Jahreszeiten, die jeweils eine Runde darstellen. Aber ebenso könnt ihr eure Arbeiter pro Jahreszeit auch nur jeweils einmal setzen - stehen sie bereits alle auf dem Spielfeld, ist es schwer noch an neue Ressourcen zu gelangen!

Gewonnen hat am Ende die Person, die am meisten Siegpunkte zählt, an die ihr auf den unterschiedlichsten Wegen kommt. Die meisten Punkte bekommt ihr aus eurer Stadt - je besser eure Karten, desto höher ihr Wert. Manche Stadtbewohner geben dazu auch noch spezielle Boni, wie dass ihr nochmals Punkte für besondere Tiere oder Bauwerke bekommt. Auch gewisse Kartenkombinationen wie das Maus-Ehepaar bringen euch einen Bonus ein und sie nehmen zudem auch nur gemeinsam einen Platz in der Stadt ein.

Alles von fantastischen Wasserwesen bis hin zu einem mysteriösen Gegner

Die Erweiterung Mistwood ermöglicht es euch auch in einem kooperativen Modus zu spielen und ich verspreche euch, es macht einfach richtig viel Spaß!

Everdell begeistert schon als eigenständiges Spiel mit seiner einzigartigen Kombination aus Strategie und Ästhetik. Doch mit den Erweiterungen hebt ihr euer Spielerlebnis auf ein völlig neues Niveau! Jede Erweiterung bringt neue Mechaniken, Karten und Herausforderungen ins Spiel, die den Wiederspielwert erhöhen und die strategischen Möglichkeiten vertiefen. Hier ein Überblick über die erhältlichen Erweiterungen – einige davon sind derzeit sogar im Angebot!

Mistwood: Ein mysteriöser Feind bedroht Everdell! Mit Mistwood wird das Spiel um einen spannenden Solo-Modus und einen kooperativen 2-Spieler-Modus erweitert. Neue Kartentypen sorgen für frischen Wind und machen jede Partie einzigartig.

Mit Mistwood wird das Spiel um einen spannenden erweitert. Neue Kartentypen sorgen für frischen Wind und machen jede Partie einzigartig. Pearlbrook: Taucht in die Tiefen von Everdell ein! Mit Pearlbrook bereichern rekrutierbare Wasserwesen und Perlen als fünfte Ressource das Spiel. Dazu kommen neue Gebäude und Wunder, die zusätzliche strategische Möglichkeiten eröffnen.

Taucht in die Tiefen von Everdell ein! und Perlen als fünfte Ressource das Spiel. Dazu kommen neue Gebäude und Wunder, die zusätzliche strategische Möglichkeiten eröffnen. Bellfaire: Feiert das Jubiläum von Everdell mit Bellfaire! Diese Erweiterung bringt eine Spielbrett-Erweiterung mit einem Markt und besonderen Endspiel-Belohnungen. Perfekt, um euer Spielerlebnis noch abwechslungsreicher zu gestalten.

Feiert das Jubiläum von Everdell mit Bellfaire! Diese Erweiterung bringt eine mit einem Markt und besonderen Endspiel-Belohnungen. Perfekt, um euer Spielerlebnis noch abwechslungsreicher zu gestalten. Spirecrest: Mutige Abenteurer wagen sich in die gefährlichen Berglandschaften von Spirecrest. Diese Erweiterung bietet mächtige Wetterkarten, spannende Abenteuer und neue große Kreaturen, die euch als Arbeiter unterstützen.

wagen sich in die von Spirecrest. Diese Erweiterung bietet mächtige Wetterkarten, spannende Abenteuer und neue große Kreaturen, die euch als Arbeiter unterstützen. Newleaf: Mit Newleaf erreicht der erste Bahnhof Everdell und bringt eine Vielzahl neuer Gäste mit! Fledermäuse und andere neue Arbeitertierchen bereichern eure Stadt, während innovative Spielmechaniken für abwechslungsreiche Partien sorgen.