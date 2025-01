Xbox nimmt euch still und leise ein Feature weg, das vor 17 Jahren mit der Xbox 360 eingeführt wurde

Heute heißt es Abschied nehmen! Zumindest für alle, die Avatare auf der Xbox noch genutzt haben.

Für langjährige Xbox-Fans geht heute eine kleine Ära zu Ende. Wer nämlich bereits auf der Xbox 360 gezockt hat, dürfte sich vielleicht noch an die Avatare erinnern, die am 19. November 2008 ihren Weg auf die Konsole gefunden haben. Tatsächlich haben sie bis zur Series X/S überlebt, nun schafft Microsoft sie aber ab.

Verabschiedet euch von den (meisten) Avataren

Zur Zeit der Xbox 360 waren Avatare ein ziemlich großes und beliebtes Feature. Die virtuellen Figuren konntet ihr nach euren Wünschen erstellen und ihnen etwa Accessoires oder Klamotten kaufen.

Auf der Xbox One folgten noch zwei große Updates, die die nächste Generation der Avatare auf die Konsole brachten – aber die virtuellen Figuren haben in den letzten Jahren nahezu komplett an Bedeutung verloren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ende 2024 kündigte Microsoft dann das Unvermeidbare an: Die Avatare werden eingestellt, weil zu wenige Leute sie noch benutzen. Heute ist es dann soweit. Ab dem 9. Januar ist die Xbox Avatar Editor-App auf Xbox One, Xbox Series X/S und Windows nicht mehr verfügbar. Damit verschwinden die Avatare also auch von eurer Profilseite.

Falls ihr übrigens zu den Leuten gehört, die die App in den letzten Jahren noch genutzt und dort Geld ausgegeben haben, gibt es einen kleinen Trost für euch. Alle Xbox Avatar-Käufe zwischen dem 1. November 2023 und dem 9. Januar 2025 werden zurückerstattet.

22:24 Neue Spiele im Januar - Videovorschau für PC und Konsolen

Autoplay

Einige Avatare bleiben

Interessanterweise verschwinden Avatare aber (noch) nicht komplett von Xbox-Konsolen. Laut Microsoft betrifft diese Änderung nämlich nicht die sogenannten "Xbox Original Avatare" – also die Avatare, die 2008 auf der Xbox 360 eingeführt wurden und die ihr mit der Xbox Original Avatars-App auf spätere Konsolengenerationen übertragen konntet.

Über diese App könnt ihr die Original-Avatare auch weiterhin bearbeiten. Außerdem funktionieren sie auf der Xbox 360 und in Spielen, welche die originalen Avatare benutzen, weiterhin.

Ob diese App dauerhaft erhalten bleibt oder in Zukunft ebenfalls abgeschaltet werden soll, dazu hat Microsoft noch nichts verraten. Allem Anschein nach bleibt uns also zumindest ein Teil dieser Xbox-Historie noch auf unbestimmte Zeit erhalten.

Wusstet ihr überhaupt noch, dass Avatare auf der Xbox Series X/S existieren oder habt sie gar bisher genutzt?