Microsoft veröffentlicht Xbox-Update und eine Neuerung nervt Fans schon jetzt - schaltet sie unbedingt ab!

Beim aktuellen Xbox-Update sind nicht alle Neuerungen bzw. Implementierungen wohlgelitten.

Microsoft hat ein neues kostenloses System-Update für die Xbox-Konsolen ausgerollt. Das steht ganz im Zeichen erhöhter Personalisierung. So lassen sich jetzt beispielsweise die System-Apps verbergen oder die Zahl der Kacheln anpassen, die angezeigt werden sollen. So weit, so nützlich.

Es ist allerdings auch ein neues Feature dabei, das schon in der Beta-Phase im März für Unverständnis und Kopfschütteln sorgte. Konkret handelt es sich um die sogenannten Game Hubs/Spiele-Hubs. Diese öffnen sich jetzt, wenn ihr in der obersten Dashboard-Reihe auf ein bestimmtes Spiel navigiert und mit der A-Taste bestätigt.

Praktische Übersicht über bestimmte Elemente – aber es gibt auch ein Problem

In dem Hub könnt ihr unter anderem folgende Elemente sehen:

Spielzeit des ausgewählten Titels

gesammelte Achievements

selbst erstellte Aufnahmen (Screenshots und Clips)

Freund*innen, die den entsprechenden Titel spielen

So sind die neuen Spiele-Hubs strukturiert.

Das große Problem: Die oberste Reihe im Dashboard fungierte für viele bislang als "Schnellstartleiste". Hier ließen sich die zuletzt gestarteten Titel sehr einfach auswählen und mit einem Knopfdruck erneut starten.

Mit den Spiele-Hubs kommt nun noch ein weiterer Tastendruck dazu, da sich bei der Auswahl zunächst der Hub öffnet. Das klingt wie eine Lappalie, nervt bei der Nutzung aber trotzdem – wie wir selbst gemerkt haben.

1:18 Nächste Xbox-Generation: Microsoft geht strategische Partnerschaft mit AMD ein

Autoplay

So schaltet ihr die Spiele-Hubs ab

Glücklicherweise lassen sich die Spiele-Hubs aber komplett abschalten, sodass ihr weiterhin eine Schnellstartleiste haben könnt, in der ihr nur einen Tastendruck für den Spielstart braucht.

wählt "Meine Spiele und Apps aus"

navigiert in der linken Spalte auf "Verwalten"

wählt "Spiele & Apps"

nehmt unter dem Punkt "Wählen Sie aus folgenden Quellen aus, ob Spielehubs automatisch geöffnet werden" die Häkchen weg

Und das war's, die Spiele-Hubs sind deaktiviert. Komplett unpraktisch sind die Übersichten zwar nicht, allerdings braucht es eine weniger holprige Implementierung, damit sie mehr nützlich als nervig sind – beispielsweise, indem sie mit einer anderen Taste als mit A geöffnet werden. Das lässt sich mit Sicherheit mit einem zukünftigen Patch beheben.

Was haltet ihr von dem neuen Xbox-Feature?