Absoluter Grafik-Brecher bekommt bald riesiges Upgrade - soll auf einmal 60 fps schaffen, obwohl die Entwickler das nie wollten

Hellblade 2 ist eines der schönsten Spiele aller Zeiten.

Dass das Action-Adventure Senua's Saga: Hellblade 2 auf die PS5 kommen würde, hatte Ninja Theory schon vor einem knappen Monat bestätigt. Jetzt wurden auch der Releasetermin und die Inhalte der neuen "Enhanced Edition" vorgestellt.

Hellblade 2 bekommt 60-fps-Modus

Das grafisch und atmosphärisch herausragende Spiel wurde im Mai 2024 zunächst exklusiv für die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht. Gerüchte über eine PS5-Portierung kamen erstmals um den Jahreswechsel herum auf.

Nach der offiziellen Bestätigung zum ersten Geburtstag von Hellblade 2 haben die Entwickler*innen jetzt einen Trailer zur Enhanced Edition veröffentlicht:

1:33 Senua's Saga: Hellblade 2 - PS5-Release und Inhalte der Enhanced Edition vorgestellt

Autoplay

Die wohl wichtigste Info aus dem Video, vor allem für PS5-Spieler*innen, dürfte der Releasetermin sein. Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced Edition erscheint demnach am 12. August 2025.

Die Enhanced Edition erscheint dabei nicht exklusiv für die Sony-Konsole, sondern auch auf den anderen Plattformen. Wer den Titel schon besitzt, kann kostenlos auf die neuen Inhalte zugreifen. Und die haben es durchaus in sich:

60 fps Performance-Modus

Verbesserter Foto-Modus

Kommentare der Entwickler*innen

Neuer Spielmodus "Dunkle Fäulnis"

Steam-Deck-Verifizierung

Speziell die Ankündigung des Performance-Modus dürfte vielen Fans dabei sehr willkommen sein. Bisher läuft Hellblade 2 nämlich auf der Xbox Series X mit maximal 30 fps. Wer ein flüssigeres Bild bevorzugt, musste bisher auf die PC-Version zurückgreifen.

Den Spielmodus "Dunkle Fäulnis" kennen Fans schon aus dem ersten Teil. Es handelt sich dabei um einen besonderen Herausforderungsmodus, bei dem Protagonistin Senua mit jedem Bildschirmtod ihrem endgültigen Ende näherkommt.

Im Bundle verfügbar: Auf der PS5 kann Senua's Saga: Hellblade 2 in zwei Versionen vorbestellt werden. Wer nur das Spiel will, zahlt dabei knapp 50 Euro. Für 20 Euro mehr gibt es die Deluxe Edition, die den Soundtrack und den Vorgänger Hellblade: Senua's Sacrifice in einer optimierten PS5-Version enthält.

Wer die PS4-Version des Originals besitzt, kann zudem kostenlos auf die PS5-Fassung upgraden.

Was haltet ihr von den Verbesserungen? Werdet ihr Hellblade 2 auf der PS5 spielen?