Xbox-Chef lobt Sony für den DualSense-Controller der PS5

Man muss auch mal zugeben können, wenn ein anderes Unternehmen etwas besser macht. So passiert beim DualSense-Controller der PS5. Gegenüber The Verge lobt Xbox-Chef Phil Spencer den Controller und applaudiert sogar:

"Ich applaudiere dem, was sie mit dem Controller gemacht haben, nicht nur für - nun, ich sollte nicht sagen, nicht für die Besonderheiten des Controllers, sondern für mehr als nur für die Besonderheiten des Controllers.



Ich denke, wir alle in der Branche sollten voneinander und von den Innovationen lernen, die wir alle vorantreiben, ob es nun um die Verbreitung von Geschäftsmodellen wie Game Pass, Controller-Technologie oder die Wii-Konsole geht, die uns damals eindeutig beeinflusst hat, als wir uns aufmachten und Kinect und Sony Move wagten."

Bringt Microsoft vielleicht eigene Controller mit haptischem Feedback?

Kommt ein "DualSense" von Microsoft? Könnte dies bedeuten, dass Microsoft mit einem kommenden Controller vielleicht in eine ähnliche Richtung geht? Denkbar wäre es, dass haptisches Feedback und adaptive Trigger bei Xbox-Spielen in Zukunft wichtig werden. Phil Spencer ist gespannt, ob sich das Prinzip in der Branche durchsetzt:

"Ich denke, diese Innovation ist etwas, auf das wir alle schauen und von dem wir lernen und an dem wir wachsen und sagen sollten: 'Okay, was wird wirklich druchbrechen und ein allgemeiner Teil einer Plattform werden, nach der Entwickler und Spieler suchen werden?'



Oder: 'Was ist wichtiger bei einem bestimmtes Szenario auf einer bestimmten Hardware? Wir versuchen, die Augen dafür offen zu halten, für jede Technologie, ob es sich nun um einen Controller, eine VR oder etwas anderes handelt…'"

Habt ihr den DualSense-Controller schon ausprobiert? Bringt er für euch coole Innovationen mit, die das Spielerlebnis bereichern?