Xbox-Controller im Amazon-Angebot: Jetzt über 50€ Rabatt auf eine der besten Alternativen zum Xbox Elite Series 2 sichern!

Durch die Amazon Tech Week gibt es gerade eine Menge Gaming-Hardware günstiger, unter anderem diesen Xbox-Controller.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eine hochwertige Alternative zum Xbox Elite Controller Series 2 im Angebot schnappen: Den Razer V2 Pro Chroma Controller für Xbox Series und Xbox One gibt es dort aktuell über 50€ günstiger! Zu einem besseren Preis als bei Amazon bekommt ihr das Gamepad laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo.

Im Tech Week Sale bei Amazon, der noch bis zum 13. Mai läuft, findet ihr übrigens noch einige weitere Gaming-Angebote, darunter Headsets, weitere Controller und auch ein paar Spiele, sowie natürlich eine ganze Menge anderer Technik-Deals wie 4K-Fernseher und Handys. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Xbox-Controller mit 6 Extra-Tasten und Trigger Stops

Hier seht ihr die sechs Extratasten (M1 bis M6) und die Schieberegler für die Trigger Stops, die der Xbox Controller von Razer zu bieten hat.

Der Razer Wolverine V2 Chroma ist eine verbesserte Version des normalen Wolverine V2 und bietet all jene Extras, die ein ordentlicher Pro Controller haben muss: Auf der Rückseite findet ihr vier zusätzliche Tasten, die ihr frei programmieren könnt. Dadurch braucht ihr den rechten Daumen nicht mehr so oft vom Stick zu nehmen. Im Gegensatz zum normalen V2 bekommt ihr hier auch ein präziseres, tellerförmiges D-Pad.

Außerdem verfügt der Wolverine V2 Chroma über all die Features, die schon der V2 hatte: Ihr bekommt über Schieberegler einstellbare Trigger Stops, durch die ihr die Wege der Trigger verkürzen und somit z.B. schneller feuern könnt. Zwischen den Triggern findet ihr zudem nochmal zwei weitere Extra-Tasten. Das Wichtigste dabei ist aber natürlich: Alle Tasten und Sticks verrichten tadellos ihren Job, die sogenannten mecha-taktilen Buttons fühlen sich sogar besonders präzise an.

Per App könnt ihr am Razer Wolverine V2 Chroma Controller Einstellungen vornehmen und Profile speichern.

Insgesamt bekommt ihr mit dem Razer Wolverine V2 Chroma also fast alle wichtigen Features, die auch der Xbox Elite Controller Series 2 besitzt, aber zu einem wesentlich kleineren Preis. Einen großen Nachteil hat das Razer-Gamepad jedoch: Wie die meisten Xbox Controller von Drittherstellern ist es kabelgebunden, weil Microsoft seine Verbindungstechnologie nur selten teilt. Immerhin braucht man sich so um Latenz und Akkulaufzeit keine Gedanken zu machen.

Falls ihr nicht mit einem Kabel leben könnt und trotzdem einen hochwertigen Pro Controller für Xbox Series X und S wollt, bleibt euch kaum etwas anderes übrig, als etwas tiefer in die Tasche zu greifen und den Microsoft Xbox Elite Series 2 Controller oder den neueren und viel teureren Razer Wolverine V3 Pro zu kaufen: