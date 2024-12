Xbox Controller im Angebot: Das Original von Microsoft gibt’s jetzt zu einem der besten Preise des Jahres

Durch einen Weihnachts-Sale könnt ihr euch den Microsoft Xbox Wireless Controller jetzt günstig schnappen.

Ihr braucht einen neuen Controller für Xbox oder PC, der gute Qualität zum günstigen Preis bietet? Dann aufgepasst: Bei Amazon könnt ihr jetzt den originalen Microsoft Xbox Wireless Controller günstig im Sonderangebot abstauben, und zwar in verschiedenen Farben. Am günstigsten ist die Version in Robot White, die 33 Prozent reduziert ist. Hier findet ihr sie:

Andere Varianten wie beispielsweise Cobalt Black und Shock Blue gibt es ebenfalls im Angebot, sie kosten aber 5€, in manchen Fällen auch 10€ mehr. Da bei Amazon einige Farben des Microsoft Xbox Controllers bereits ausverkauft sind, lohnt es sich, auch bei MediaMarkt vorbeizuschauen. Hier findet ihr die Angebote nämlich ebenfalls und die Auswahl ist noch etwas größer:

Amazon macht zwar bislang keine Angaben zur Dauer des Deals, bei MediaMarkt handelt es sich aber um eine Weihnachtsaktion, die bis zum 24. Dezember laufen soll. Wir nehmen an, dass dann auch die Amazon-Angebote enden werden, falls sie nicht sogar schon vorher ausverkauft sind.

Xbox Controller im Angebot: Wie günstig ist der neue Deal?

Vor allem die weiße Version des Microsoft Xbox Wireless Controllers ist ein Schnäppchen.

Im Fall des weißen Microsoft Xbox Controllers handelt es sich um einen der besten Preise des Jahres, das Gamepad gab es in 2024 laut Vergleichsplattformen maximal einen Euro günstiger als im aktuellen Angebot, und selbst das nur für kurze Zeit. In diesem Fall macht ihr also auf jeden Fall einen guten Deal, vor allem wenn ihr bei Amazon kostenlosen Versand bekommen könnt.

Andere Varianten wie die schwarze und die blaue Version gab es in diesem Jahr schon mal etwa 5 oder 6 Euro günstiger. Allerdings waren auch diese Angebote selten und eng begrenzt. Ihr müsst also damit rechnen, dass es einige Monate dauern könnte, bis es mal wieder einen Deal mit diesen Xbox Controllern gibt, der noch ein paar Euro günstiger ist.

