Der Xbox Wireless-Controller besticht vor allem dadurch, dass er eben kabellos ist – eigentlich.

Wer kennt es nicht? Ihr spielt gerade eine besonders spannende Passage, da macht die Controller-Batterie schlapp. Dann müsst ihr das Spiel mindestens pausieren, um den Controller aufzuladen oder Akkus zu wechseln. Aber dieser findige Fan hier hat eine unkonventionelle Lösung gefunden, weiterspielen zu können, ohne den Controller per Kabel mit der Xbox verbinden zu müssen: Er nutzt eine tragbare Ersatz-Autobatterie.

Xbox-Fan lädt Controller an gigantischer Autobatterie und das Internet amüsiert sich prächtig

Nicht ganz ernstgemeint: Der Xbox-Spieler und Redditor Matnheimer freut sich sichtlich und schreibt foglendes.

"Mir wird nie wieder der Akku ausgehen!"

Hier könnt ihr euch seine "geniale" Lösung für das Controller- und Batterie-Problem ansehen:

Wozu das Ganze? Wahrscheinlich hatte Matnheimer kein langes Kabel, aber eben diese riesige Batterie zur Hand. Alles andere ergibt wenig Sinn, aber vielleicht handelt es sich bei der ganzen Angelegenheit auch einfach nur um einen Scherz.

Richtig praktikabel ist das nicht: Viele Kommentator*innen nehmen es mit Humor und geben nicht weniger sinnvolle Tipps. Beispielsweise könne die Batterie doch unten an den Controller festgeklebt werden, für noch mehr Tragbarkeit. Oder wieso nicht einfach Rollen oder Schulterbänder an der Batterie befestigen, um draußen Pokémon GO spielen zu können?

Hier wurde das Einfache mit dem Nützlichen verbunden, wie KryptCeeper schreibt:

"Die Bequemlichkeit eines Kabels, mit der Latenz von kabellos!"

Es ginge auch einfacher: Selbstverständlich gibt es auch unzählige ernsthafte Hinweise darauf, dass es vielleicht sinnvoller und leichter wäre, den Controller einfach in die Xbox einzustöpseln (ein langes Kabel vorausgesetzt) oder auf mehrere Sets wie aufladbare, kleine Batterien zu setzen, die abwechselnd geladen und getauscht werden können.