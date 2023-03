Nein, hier seht ihr nicht den Xbox-Controller der Zukunft, sondern den Elite Series 2 Wireless.

Wer weiß schon, was die Zukunft bringt? Wir – zumindest vielleicht und wenn sich das Patent hier durchsetzt. Dann könnte uns ein wilder neuer Xbox-Controller erwarten, der nicht nur einen Touchscreen mitbringt, sondern auch noch haufenweise interessante Funktionen. Wie zum Beispiel das Speichern verschiedener Loadouts und mehr.

Sieht so der Xbox-Controller der Zukunft aus?

Darum geht's: Microsoft, Sony und Co. arbeiten hinter verschlossenen Türen stets an neuer, besserer Hardware. Das heißt, dass wohl auch immer wieder diverse neue Ideen besprochen werden. Einige sind dann so gut, dass die Unternehmen direkt schon mal ein Patent dafür anmelden.

So auch bei diesem Xbox-Controller: Die Idee geht zwar noch nicht über ein Patent hinaus (und das muss auch nicht heißen, dass das Gerät jemals erscheint), aber das Konzept wirkt zumindest schon einmal sehr spannend. Das liegt daran, dass der Controller einen Touchscreen und haufenweise neue Möglichkeiten verpasst bekommen könnte.

So sieht das Patent aus:

Intern wird dieses Xbox-Patent offenbar "Stealth Controller" genannt.

Der Look erinnert an den des Elite Series 2-Controllers, gibt dem Drücker aber neue Elemente in der Mitte an die Hand. Dort prangt nämlich offenbar ein neues, zentrales Touchscreen-Element mit einigen vorgefertigten Nutzungsmöglichkeiten.

Das könnte der Xbox-Controller der Zukunft

Wie wir den verschiedenen Schaltflächen und dem Rest des Patents entnehmen können, soll s die Möglichkeit geben, hier direkt über den Controller verschiedene Loadouts zu wählen (die sich offenbar auf das Controller-Layout beziehen).

Dann gibt es wohl noch Pläne dafür, dass wir unsere Social Media-Accounts, Audio-Inhalte und den Home-Bildschirm direkt anwählen könnten. Zusätzlich könnte uns auch am Controller selbst angezeigt werden, wie unsere Performance in einzelnen Spielen aussieht.

Außerdem wird in dem Patent auch erwähnt, dass wir den Controller über eine App direkt mit unseren Smartphones oder Tablets verbinden können sollen. Oben in der Ecke lässt sich dann auch noch ablesen, wie viel Prozent der Akkuladestand noch hat und wie viele Stunden und Minuten wir damit noch spielen können (via: GameRant).

Aber Vorsicht! Freut euch nicht zu früh. Wie immer bei solchen Patenten steht nicht fest, ob jemals etwas daraus wird. Nur weil ein Patent für etwas eingereicht wurde, muss das nicht heißen, dass es auch wirklich irgendwann Marktreife erreicht und veröffentlicht wird.

Wie gefällt euch die Idee, auf dem Controller so einen Touchscreen mit verschiedenen Möglichkeiten zu haben?