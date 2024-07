Haptik-Held - Der starke Xbox-Controller ist im Prime Day ein absolutes Schnäppchen!

Das Design von Microsofts klassischem Controller wird stetig verbessert und optimiert, für die perfekte Haptik.

Ihr habt euch bei euren letzten Erlebnissen in Elden Ring: Shadow of the Erdtree nicht gänzlich mit Ruhm bekleckert und euer Controller musste schmerzlich erfahren, wie sich Leid anfühlt? Da habt ihr ein super Timing, denn der beliebteste Controller ist jetzt zum Prime Day ein echtes Schnäppchen.

Neben den Xbox Series X|S und Xbox One Systemen könnt ihr den Controller auch mühelos mit eurem PC oder mobilen Gerät verbinden. Das Gamepad lässt sich schnell und einfach mit einem anderen Gerät koppeln, um direkt loszulegen. Egal, was ihr spielen wollt, ihr könnt euch sicher sein, den besten Controller in euren Händen zu halten. Mit dem altbekannten, aber frischen Design des Controllers macht Microsoft alles richtig und übertrifft sich jedes Mal selbst.

Das beste Spielgefühl in verschiedenen Farben

Die beliebten Controller kommen in den verschiedensten Farben. Während des Prime Days seid ihr jedoch auf die Grundfarben limitiert.

Eine Stärke des Xbox-Controllers war schon immer die ergonomische Stickanordnung und das gute Tastenfeedback. Auch das Gewicht, mit dem das Gamepad in der Hand liegt, ist nach wie vor angenehm. Dank der strukturierten Grifffläche, dem hybriden D-Pad und der starken Akkulaufzeit ist der Controller ein Muss für jeden Gamepad-Gamer.

Der Lieblingscontroller ist zwar in einer Vielzahl von Farben erhältlich, jedoch sind nur die simpleren Varianten mit bis zu 26% Rabatt beim Prime Day enthalten.

Das Angebot beschränkt sich auf folgende Farben:

Schaut jetzt schnell rein und sichert euch euer neues Gamepad zum Spitzenpreis für nur noch 47,99 €.

