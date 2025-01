Moment mal! Dieser neue Xbox-Controller sieht dem DualSense der PS5 zum Verwechseln ähnlich

Ist es ein Xbox-Controller? Ist es ein DualSense? Um diese Frage zu beantworten, reicht ein flüchtiger Blick definitiv nicht aus.

Zwischen PlayStation- und Xbox-Controllern gibt es bekanntlich einige Unterschiede. Während der DualSense etwa ein Touchpad bietet, setzt der Xbox-Controller noch auf Batterien anstelle eines verbauten Akkus. Aber auch rein optisch gibt es Unterschiede, wie etwa die Anordnung der Sticks.

Deshalb sollten Fans bei diesem neuen Controller ganz genau aufpassen, um ihn nicht versehentlich für die falsche Konsole zu kaufen. Der Peripherie-Hersteller Hyperkin hat nämlich einen neuen Xbox-Controller enthüllt, der dem DualSense teils zum Verwechseln ähnlich sieht.

Dieser Controller im PS5-Stil ist eigentlich für die Xbox

Auf der Tech-Messe CES 2025 hat Hyperkin nämlich eine neue Version ihres Gamepads "The Competitor" enthüllt. Wie der Name vermuten lässt, ist er für kompetitives Spielen gedacht. Was allerdings weniger naheliegend ist: Hierbei handelt es sich nicht um einen PS5-Controller, auch wenn die Form dem DualSense zum Verwechseln ähnlich sieht.

Nicht nur die Gesamtform erinnert deutlich an den etwas schlanker gehaltenen DualSense, auch beim Aufbau hat sich Hyperkin einiges abgeguckt: So sind die Sticks auf gleicher Höhe statt versetzt wie bei der Xbox. Auch die Schultertasten sind wie beim DualSense angeordnet und die durchsichtigen Buttons, sowie die schwarz-weiße Färbung runden die Kopie ab.

0:35 Hyperkin stellt neuen Xbox Controller im DualSense-Design vor

Autoplay

Trotzdem funktioniert dieser Controller nicht mit der PS5, er ist nämlich ausschließlich für Xbox-Konsolen und PC gedacht. Ob die Anordnung der Sticks nun besser oder schlechter als bei klassischen Xbox-Controllern ist, ist letztlich schlicht eine Frage der Präferenz.

Das Design lässt zumindest vermuten, dass Hyperkin womöglich auch PlayStation-Spieler*innen abholen will, die mehr an das Design des DualSense gewöhnt sind. Für alle, die nicht auf den schwarz-weißen Look stehen, soll es zudem auch eine rein schwarze Fassung geben.

Daneben bietet der kompetitive Controller aber auch einige ganz eigene Funktionen. So wird der Controller kabelgebunden genutzt und bietet Hall-Effect-Sticks. Die funktionieren magnetisch und sind entsprechend deutlich weniger anfällig für Stickdrift.

Außerdem bietet der Controller zwei zusätzliche Buttons auf der Rückseite, die frei belegt werden können. Wann genau der neue Hyperkin Competitor erscheint und was er kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von dem Design für einen Xbox-Controller?