Xbox Controller: Lunar Shift Special Edition jetzt zum Toppreis bei Amazon kaufen

Bei Amazon und auch bei Otto könnt ihr jetzt die Ende Oktober erschienene Lunar Shift Special Edition des Xbox Series Controllers von Microsoft günstig bekommen, und zwar für 49,99€ statt 64,99€. Wie lange das Angebot noch gültig ist, ist schwer zu sagen. Ein offizielles Ablaufdatum gibt es nicht, aber der Vorrat dürfte recht begrenzt sein. Wir nehmen außerdem an, dass Amazon lediglich mit dem Deal des Konkurrenten mitgezogen ist und das Angebot deshalb beenden wird, sobald Otto es tut.

Dass es eine Special Edition des Xbox Controllers überhaupt günstiger gibt, ist schon etwas Besonderes. Die Special Editions sind in der Regel nur für begrenzte Zeit gut verfügbar und steigen danach stark im Preis. Die ein paar Wochen vor der Lunar Shift Special Edition erschienene Mineral Camo Special Edition ist zwar aktuell auch noch sehr leicht zu bekommen, die noch etwas ältere Aqua Shift Special Edition wird hingegen inzwischen bei Amazon für 129,99€ verkauft, die DayStrike Camo Special Edition liegt aktuell sogar bei 134,90€.

Was bietet die Lunar Shift Special Edition?

Technisch unterscheiden sich die Special Editions nicht vom normalen Microsoft Xbox Wireless Controller. Bei ihnen ist aber auch die Farbe der Buttons und des D-Pads an den Look des übrigen Controllers angepasst, während bei gewöhnlichen farbigen Xbox Controllern beides schlicht schwarz ist. Im Fall der Lunar Shift Special Edition ist das D-Pad weiß, die Buttons sind weiß mit silbernen Buchstaben. Die gesamte Frontschale hat einen matten silbernen Glanz, die Thumb Grips sind silbergrau. Die gummierten Seitenteile der Griffe verfügen über ein Wirbelmuster aus verschiedenen Grautönen, die Rückseite des Controllers ist hingegen in schlichtem Schwarz gehalten.