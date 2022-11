Xbox Controller: Das Original von Microsoft jetzt ab 35€ im Black Friday Angebot

In den Black Friday Sales verschiedener Händler gibt es seit heute den Microsoft Xbox Wireless Controller in der Version für Xbox Series günstiger. Der günstigste Shop ist bislang Cyberport, hier zahlt ihr nur 35€. Allerdings kommen hier noch Versandkosten von 4,99€ dazu, falls ihr keinen Cyberport Shop in eurer Nähe habt, bei dem ihr den Controller selbst abholen könnt. Deshalb ist Amazon mit 39,99€ im Grunde gleichauf. Hier eine Übersicht über die Angebote verschiedenen Händler:

Die meisten der Angebote dürften noch bis zum Ende der Black Friday Sales gültig sein, sofern die Controller nicht vorher ausverkauft sind. Letzteres scheint zumindest bei Cyberport nicht allzu lange zu dauern, hier sind die Angebote für einige Farbvarianten des Xbox Controllers schon nach wenigen Stunden verschwunden. Bei den meisten Händlern läuft der Black Friday noch bis zum 28. November, bei MediaMarkt und Saturn geht er schon ein bisschen früher zu Ende, nämlich um 16 Uhr am 27. November.

Die Black Friday Sales haben natürlich noch sehr viel mehr zu bieten als nur Xbox Controller. Zum Beispiel könnt ihr auch 4K-Fernseher, Handys, Laptops und jede Menge Spiele für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch abstauben. Im unserer Black Friday Übersicht auf GamePro haben wir euch bereits viele Highlights herausgesucht. Falls ihr die Sales der großen Händler lieber selbst durchwühlen wollt, findet ihr diese hier: