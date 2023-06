Nagellack trifft Xbox: Neuen Wireless-Controller in der Sunkissed Vibes OPI Special Edition vorbestellen

Dieser schicke neue Controller für die Xbox kommt am 12. Juni 2023 raus.

Seid ihr auch Fans des Nagellackherstellers OPI? Oder wollt ihr einfach nur einen neuen Xbox-Controller in sommerlichen Farben? Dann habe ich gute Nachrichten für euch: Am 12. Juni 2023 kommt der neue Xbox Controller in der Sunkissed Vibes OPI Special Edition heraus.

Schon jetzt könnt ihr ihn euch bei Amazon für 63,43€ vorbestellen. Je nachdem, welchen Versand ihr auswählt, erreicht der nagelneue Controller euch schon am 13. Juni.

Xbox Wireless Controller - OPI Special Edition

So sieht der neue Controller für die Xbox von vorne (links) und hinten (rechts) aus.

Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, dass sich hinter dem Xbox-Controller eine Nagellack-Kollektion verbirgt. Tatsächlich handelt es sich aber um die OPI Sommerkollektion 2023 mit dem Namen "Summer Make the Rules".

Die Idee hinter dem Controller ist aber tatsächlich sehr cool. Jedes eigene Feature steht für eine Nagellackfarbe aus der Kollektion:

Glänzendes D-Pad das an den OPI Nagellack "Flex on the Beach" erinnert

das an den OPI Nagellack "Flex on the Beach" erinnert Gehäuse, Bumpern und Thumbsticks im Stil des OPI Nagellacks "Surf Naked"

Der Versand des Controllers erfolgt über Amazon UK, was aber kein großes Problem darstellen sollte. Schnappt euch also jetzt den neuen bunten Xbox Controller bei Amazon.

Nagellack von OPI

Ich benutze seit ich denken kann nur OPI Nagellack. Da bietet es sich an, kurz eine Empfehlung auszusprechen.

Vor allem die Linie "Infinite Shine" kann ich jedem wärmstens empfehlen, der Wert auf lange Haltbarkeit legt. Die Linie besteht aus einem Unterlack, einer Farbe nach Wahl und einem Überlack. Das klingt nicht besonders, aber die Kombination hat es in sich.

Auch bei den "Infinite Shine" Nagellacken gibt es eine sommerliche Auswahl.

Wenn ich meine Fingernägel lackiere, muss ich sie erst Wochen später wieder lackieren. Außerdem sehen die Nägel durch den "Shine" super gesund aus. Falls ihr euch nun für die Infinite Linie interessieren solltet, packe ich euch mal die Reihenfolge hier hin:

Zuerst trägt man den Unterlack auf, dann den Nagellack und zum Schluss den Überlack auf.

