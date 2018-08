Xbox Deals with Gold - Bis zu 75% Rabatt für Xbox Live Goldmitglieder

Im Microsoft-Store könnt ihr beim Kauf ausgewählter Spiele für die Xbox One bis zu 75% sparen. Allerdings müsst ihr dafür ein Xbox Live Gold-Mitglied sein. Alle Angebote gelten bis zum 13. August.

Um das Angebot wahrzunehmen, könnt ihr euch für verschiedene Gold-Mitgliedschaften entscheiden. Wir haben eine Auswahl für euch aus dem Microsoft-Store und von Gamesrocket.de.

Angebot mit Xbox Live Gold

Bei den Deals with Gold bekommt ihr unter anderem Deus Ex: Mankind Divided, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration und Life is Strange: Before the Storm deutlich günstiger. Wer also noch das ein oder andere Spiel für seine Xbox One nachholen muss, sollte mal einen Blick riskieren.

Neben den Deals with Gold gibt es noch einige Angebote von Bethesda.

Xbox Deals with Gold