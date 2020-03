Spieler schlägt neues Konsolen-Feature vor & Xbox-Chef ist begeistert

Erscheint eine neue Konsolengeneration, ist die Erwartungshaltung meist hoch und die Wünsche der Spieler divers. Zu entscheiden was wichtig und was für das Unternehmen eher zweitrangig ist, ist weder leicht noch ein schneller Prozess. Es jedem recht machen, das geht bekanntlich nicht. Umso cooler ist es aber, wenn Plattformen wie Twitter dafür sorgen, dass Spieler in direkten Kontakt mit den bekannten Firmengesichtern treten können und diese darauf reagieren.

So geschehen bei einem Spieler, der Xbox-Chef Phil Spencer ein nützliches Feature vorgeschlagen hat und der wiederum die Idee richtig gut findet, sie an sein Team weiterleitet. (via Gamespot)

Twitter-User Mike geht es um ein Problem, das er mit dem Download von Updates hat. Bekanntlich können wir aktuell sowohl auf der Xbox One als auch auf der PS4 automatische Updates von bereits installierten Spielen nur aktivieren oder komplett deaktivieren. Auch ist es möglich bei aktivierten Updates diese einzeln zu pausieren.

Das Problem: Was jedoch nicht möglich ist, ist bei einzelnen Spielen automatische Updates zu deaktivieren. Habt ihr zum Beispiel ein Spiel auf der Festplatte, das ihr aktuell nicht spielt und deswegen auch keine Updates benötigt und wollt diese deaktivieren, dann fehlt eine entsprechende Funktion.

This is a good feature idea. I usually uninstall things I don't want updated (and leave the game pinned if I want to come back to it) but I like being able to mark installed games that I don't want updated until I launch them. I'll forward to the team. Thanks.