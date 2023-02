Xbox Elite Controller im Angebot: Series 2 Core jetzt günstig wie nie dank Gutschein!

Bei Otto gibt es gerade den Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 in der Core Edition im Angebot. Den erst vor rund einem halben Jahr mit einer UVP von 129,99€ erschienenen Controller bekommt ihr jetzt für nur 89,99€. So günstig gab es ihn laut Vergleichsplattformen bislang noch nie. Auf der Shopseite wird euch zwar noch ein Preis von 99,99€ angezeigt. Wenn ihr auf „10% extra sparen!“ klickt und den Code verwendet, den ihr dort findet, bekommt ihr aber zusätzlichen Rabatt. Hier geht’s zum Deal:

Der Gutscheincode ist nur noch bis morgen gültig. Wie lange der Preis des Controllers ohne Gutschein noch bei 99,99€ bleibt, verrät Otto bislang nicht. Auch dabei handelt es sich aber um ein zeitlich begrenztes Sonderangebot.

Bis Sonntag extra sparen auf Technik-Produkte bei Otto

Der Gutschein gilt übrigens nicht nur für den Xbox Elite Series 2 Core Controller. Ihr bekommt durch ihn bis Sonntag auch zahlreiche andere Technikprodukte günstiger, beispielsweise 4K-TVs, Tablets und Handys. Auch viele Angebote aus dem Gaming-Bereich sind dabei, neben Controllern etwa Headsets, die Nintendo Switch OLED und auch eine ganze Reihe von Switch-Spielen. Die Übersicht findet ihr hier:

Was der Xbox Elite Series 2 Core Controller bietet

Hochwertiger Controller mit vielen Optionen: Der Xbox Elite Series 2 Core Controller ist wie der normale Elite Series 2 ein hochwertiger Pro Controller. Er zeichnet sich gegenüber Microsofts Standard-Controllern nicht zuletzt durch seine umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten per App aus, die euch von der Sensitivität der Sticks bis hin zur Stärke der Vibration so ziemlich alles festlegen lässt. Außerdem gibt es auf der Unterseite Schieberegler für die Trigger Locks. Durch diese könnt ihr die Wege der Trigger verkürzen und so beispielsweise in Shootern schneller feuern.

Beim Zubehör gespart: Ihren günstigeren Preis im Vergleich zum normalen Elite Series 2 verdankt die Core Edition dem Umstand, dass ihr einiges Zubehör fehlt. So werden hier weder Sticks noch ein Steuerkreuz zum Austauschen mitgeliefert. Auch die Tragetasche ist nicht dabei. Am schwersten wiegt aber das Fehlen der Paddles auf der Unterseite. Zwar sind Anschlüsse für Paddles vorhanden, diese muss man aber separat dazukaufen, wenn man nicht auf sie verzichten kann.