Nintendo Switch OLED: Special Edition mit Shooter-Hit Splatoon 3 jetzt im Angebot

Bei Otto könnt ihr jetzt die Nintendo Switch OLED Splatoon 3 Special Edition günstig im Bundle mit dem Shooter-Hit Splatoon 3 bekommen. Für beides zusammen bezahlt ihr nur noch 350,10€. Auf der Shopseite werden euch zwar noch 389€ angezeigt, aber ihr bekommt Extra-Rabatt, wenn ihr unterhalb des Preises auf „10% extra sparen!“ klickt und den Code verwendet, den ihr dort findet.

Alternativ könnt ihr die Switch OLED Splatoon 3 Special Edition auch ohne Spiel im Angebot bekommen, und zwar für 333€. Günstiger bekommt ihr sie laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Das Bundle ist aber eindeutig der bessere Deal, denn Splatoon 3 kostet einzeln derzeit 44,99€ bei Otto und 49,99€ bei anderen Händlern wie MediaMarkt und Amazon.

Bis Sonntag: Extra-Rabatt auf Technik-Deals und Switch-Spiele

Das Angebot gilt noch maximal bis Sonntag, dann läuft der Gutschein nämlich ab. Bis dahin gibt es bei Otto auch noch zehn Prozent Extra-Rabatt auf viele andere Technikprodukte, darunter neben 4K-Fernsehern, Tablets und Laptops auch viele Angebote aus dem Gaming-Bereich, zum Beispiel Controller und auch viele Switch-Spiele wie Ring Fit Adventure oder The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Wie sieht die Switch OLED Splatoon 3 Special Edition aus?

Die Splatoon 3 Special Edition der Nintendo Switch OLED ist mit verschiedenen Motiven aus Splatsville, der neuen Stadt in Splatoon 3, verziert. Die Docking-Station ist größtenteils in Weiß bis Grau gehalten, mit einem einzelnen hellen Farbklecks, der sich deutlich vom Rest der Konsole abhebt. Der linke Joy-Con erstrahlt in einem tiefen Blau, das nach unten hin in Lila übergeht, während der rechte Joy-Con von Gelb zu Hellgrün wechselt.

Was ist Splatoon 3?

4:28 Splatoon 3 - Alles, was ihr zum Tinten-Shooter wissen müsst im Video

Splatoon 3 ist wie seine Vorgänger ein Third-Person-Shooter, der in erster Linie auf Multiplayer-Schlachten setzt. In diesen müsst ihr nicht nur eure Gegner abschießen, sondern auch das Spielfeld in die Farbe eures Teams tauchen. Ihr könnt euch von einer menschenähnlichen Form in eine tintenfischähnliche Gestalt verwandeln, in der ihr schnell durch die Farbe eures Team gleiten könnt. Neben den Team-Kämpfen gibt es auch noch einen motivierenden Koop-Modus und eine Solo-Kampagne.

Im Vergleich zu den Vorgängern bietet Splatoon 3 mit der boomenden Großstadt Splatsville einen neuen Schauplatz, der auch neue, teils postapokalyptisch wirkende Wüstenlandschaften und Canions mitbringt. Es gibt auch eine ganze Reihe neuer Waffen, die gut zu dieser Umgebung passen. Ihr kehrt aber auch in die aus den ersten beiden Teilen bekannte Hauptstadt Inkopolis und auf bekannte Schlachtfelder zurück. Neu ist übrigens auch das Sammelkartenspiel „Revierdecks“, das durch kreative und taktisch anspruchsvolle Mechaniken überzeugt.

