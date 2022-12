Xbox Elite Controller im Angebot: Jetzt Series 2 und Series 2 Core günstig kaufen

Bei Amazon könnt ihr gerade den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 von Microsoft im Sonderangebot bekommen. Es gibt 25 Prozent Rabatt, sodass ihr statt 179,99€ (UVP) nur noch 134,99€ bezahlt. Noch günstiger gibt es den hochwertigen Pro Controller laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Hier geht’s zum Angebot:

Falls euch dieser Preis noch immer zu hoch ist, könnt ihr stattdessen auch zum günstigeren Xbox Elite Controller Series 2 Core greifen. Dieser ist um 23 Prozent reduziert und kostet dadurch nur noch 99,99€ statt 129,99€. Es handelt sich dabei um eine Variante des Elite Controllers Series 2, die qualitativ gleichwertig ist, die aber auf verschiedenes Zubehör wie die Tragetasche, die Sticks zum Austauschen und auch die Paddles auf der Rückseite verzichtet. Anschlüsse für Letztere sind zwar nach wie vor vorhanden, ihr müsst sie aber separat dazukaufen.

Beide Angebote könnt ihr euch alternativ auch bei Otto holen. Beim Kaufpreis liegen beide Händler gleichauf, bei Otto kommen allerdings noch Versandkosten von 2,95€ hinzu, sofern ihr nicht über Otto UP Plus verfügt.

Was bietet der Microsoft Xbox Elite Controller Series 2?

Der Microsoft Elite Series 2 ist ein hochwertiger Wireless Controller, der sich gegenüber dem Standard-Controller für die Xbox unter anderem durch seine vielen Einstellungsmöglichkeiten auszeichnet. Von der Sensitivität der Sticks über die Stärke der Vibration bis hin zur Helligkeit des Xbox-Logos ist so gut wie alles per App einstellbar. Auf der Rückseite des Controllers findet ihr zudem Regler für die Trigger Locks, die euch beispielsweise in Shootern schneller feuern lassen.

Ein weiteres Extra sind die vier Paddles auf der Rückseite, die allerdings nur in der normalen Version und nicht in der Core-Variante enthalten sind. Dies gilt auch für das mitgelieferte Zubehör wie die Sticks und das Steuerkreuz zum Austauschen und die Tragetasche. Bei de Versionen werden im Gegensatz zum normalen Xbox Controller nicht mit Batterien betrieben, sondern verfügen über einen Akku, der für 30 bis 40 Stunden reicht.