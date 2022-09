Xbox Elite Series 2: Der neue, günstige Core Controller ist jetzt verfügbar

Vor knapp zwei Wochen hat Microsoft den neuen Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core angekündigt, jetzt ist das Modell bereits erschienen und bei allen großen Shops verfügbar. Es handelt sich dabei um eine in Weiß gehaltene und um ein paar Extras erleichterte Version, die dafür mit 129,99€ auch etwas günstiger ist. Der normale Xbox Elite Controller Series 2 hat eine UVP von 179,99€, ist mittlerweile aber zumeist für 149,99€ zu bekommen. Hier findet ihr den neuen Controller:

Was bietet der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core?

Das bekommt ihr: Qualitativ gibt es keinen Unterschied zwischen dem günstigeren Elite Series 2 Core und dem normalen Elite Series 2 Controller. Ihr bekommt also die gewohnte Präzision bei den Tasten und Sticks und auch die lange Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. Für die Trigger gibt es Hair-Trigger-Locks, die euch in Shootern das schnellere Feuern ermöglichen, und natürlich könnt ihr per App nicht nur die Tasten umbelegen, sondern auch Feinheiten an der Sensitivität der Sticks und Trigger einstellen. Auch an der hochwertigen Verarbeitung hat sich nichts geändert.

So sieht der neue Controller aus: An den schwarzen, gummierten Griffen hat sich nichts getan, die übrige Schale des Elite Series 2 Core ist aber in schlichten Weiß gehalten. Auch die Buttons wurden angepasst und sind nun weiß, die Analogsticks bleiben aber schwarz. Das obige Video verschafft euch einen guten Eindruck vom neuen Design.

Das wurde eingespart: Was dem Elite Series 2 Core fehlt, sind all die mitgelieferten Extras wie zusätzliche Thumbsticks, ein Steuerkreuz zum Austauschen für alle, die das tellerförmige D-Pad nicht mögen, und die Tragetasche. Auch die Pedals auf der Rückseite sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Anschlüsse für letztere sind zwar vorhanden. Wenn ihr Pedals haben wollt, müsst ihr sie aber separat kaufen.

Mehr zur Qualität und den Vor- und Nachteilen des Xbox Elite Wireless Controllers Series 2 könnt ihr in unserer ausführlichen Controller-Kaufberatung erfahren:

