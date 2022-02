Die besten Xbox Series Controller 2022 – Top-Gamepads im Vergleich

Neu im Update: Wir haben den Thrustmaster eSwap X Pro, der durch seinen modularen Aufbau auffällt, in unserer Liste ergänzt. Erwähnenswert ist außerdem, dass der Razer Wolverine V2 Chroma, der zeitweise ausverkauft war, inzwischen wieder gut verfügbar ist.

Die Xbox Series X und S sind noch nicht lange auf dem Markt, dennoch sind schon ein paar Controller für die neuen Konsolen erschienen. Da die Xbox Series zudem mit fast allen Gamepads kompatibel ist, die auch mit der Xbox One funktioniert haben, gibt es bereits eine große Auswahl. Deshalb geben wir euch hier einen Überblick über die wichtigsten Modelle. Dabei geht es uns weniger um eine Rangliste der besten Controller als vielmehr darum, für jede Zielgruppe das beste Gamepad zu finden.

* Diese Kaufberatung ist nicht von einem Werbepartner in Auftrag gegeben, sondern eine Liste mit Empfehlungen. Die hier aufgeführten Angebote sind aber mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr GamePro: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision. Habt ihr Vorschläge für Artikel, die wir aufnehmen sollten? Schreibt sie gerne in die Kommentare.

Inhalt

Controller von Microsoft

Controller von Drittanbietern

Der Standard: Microsoft Xbox Series Controller

Pro stark verbessertes D-Pad

stark verbessertes D-Pad gute Verarbeitung

gute Verarbeitung präzise Sticks und Buttons

präzise Sticks und Buttons hohe Kompatibilität

hohe Kompatibilität Umbelegung der Tasten möglich Contra keine besonderen Features

keine besonderen Features keine Konfiguration der Sensitivität

Preis: circa 50 bis 60 Euro

Kleine Verbesserungen: Was das Tastenlayout und das Design angeht, hat sich bei Microsofts Xbox Series Controller im Vergleich zum Vorgänger kaum etwas getan. Ein paar Verbesserungen gibt es aber doch. Neu ist zum Beispiel die Share-Taste, mit der man je nach Einstellung unkompliziert Screenshots aufnehmen oder die Aufnahme von Clips starten kann. Die Rückseite der Griffe hat zudem nun kleine Noppen, die für mehr Rutschfestigkeit sorgen. Außerdem wurde die Latenz weiter verringert.

Neues D-Pad: Die vielleicht spektakulärste Änderung ist das neue D-Pad, das sich mit seinem tellerförmigen Design deutlich vom Steuerkreuz des Xbox One Controllers unterscheidet und stattdessen eher an das D-Pad des Xbox Elite Controllers erinnert. Das neue D-Pad hat deutlich bessere Druckpunkte und erlaubt eine präzisere Steuerung als beim Xbox One Controller, obwohl auch dieser bereits eine Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger darstellte. Kleiner Nachteil: Das D-Pad des Xbox Series Controllers produziert recht laute Klickgeräusche.

Gewohnte Qualität: Ansonsten haben die Sticks und Buttons ungefähr die Qualität, die man schon vom Vorgänger kennt. Hier und da mögen sie sich ein bisschen anders anfühlen, aber große Veränderungen solltet ihr nicht erwarten. Das ist auch gut so, denn abgesehen vom Steuerkreuz gab es sowieso nicht mehr viel zu verbessern. Die Verarbeitung fühlt sich ebenfalls wie gewohnt hochwertig an und der Controller liegt gut in der Hand.

Wieder mit Batterie: Wie der Xbox One Controller setzt auch sein Nachfolger auf AA-Batterien anstelle eines fest verbauten Akkus. Beim Xbox Elite Controller Series 2 hatte Microsoft den Schritt zum Akku gewagt, bei den Spielern kam das aber anscheinend nicht gut an. Statt Batterien könnt ihr auch Akku-Packs verwenden, die ihr direkt im Controller aufladen könnt. Eine Batterieladung kann für etwa 20 Stunden Spielzeit reichen, was aber natürlich von den verwendeten Batterien abhängt.

Volle Kompatibilität: Der Controller der Xbox Series X ist mit so ziemlich allem kompatibel, von der Xbox One über den PC bis hin zu Mobile-Plattformen wie iPhones und Android-Geräten. Damit bei Mobile-Geräten alles richtig funktioniert, ist aber eventuell ein Firmwareupdate nötig, das ihr per Xbox-Zubehör-App einfach ausführen könnt. Mit der Software könnt ihr auch die Zuordnung der Tasten und Sticks ändern und in verschiedenen Profilen abspeichern. Die Empfindlichkeit von Sticks und Triggern könnt ihr aber nur beim Elite Controller selbst bestimmen.

Fazit: Der Controller der Xbox Series X und S ist besser als der Vorgänger für die Xbox One, vor allem dank des verbesserten Steuerkreuzes. Um einen gigantischen Fortschritt handelt es sich aber nicht. Somit bekommt ihr abermals einen sehr guten Standard-Controller, der kaum einen Makel hat, aber eben auch keine ungewöhnlichen Features oder zusätzliche Buttons und Tasten bietet. In seiner Preisklasse ist der Microsoft Xbox Series Controller trotzdem kaum zu schlagen.

Der Vorgänger: Microsoft Xbox One Controller

Pro präzise Sticks und Buttons

präzise Sticks und Buttons gute Verarbeitung

gute Verarbeitung ergonomisches Design

ergonomisches Design Umbelegung der Tasten möglich Contra Steuerkreuz schlechter als beim Nachfolger

Steuerkreuz schlechter als beim Nachfolger keine besonderen Funktionen und Extras

keine besonderen Funktionen und Extras keine Einstellung der Sensitivität

Preis: ca. 50 Euro (Inzwischen nahezu ausverkauft)

Ordentliches Steuerkreuz: Das Steuerkreuz des Xbox One Controllers war bei seiner Einführung eine der wichtigsten Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger, dessen schwammiges D-Pad der größter Schwachpunkt war. Der Xbox One Controller produziert sehr viel weniger falsche Eingaben als der Xbox 360 Controller, dem neuen D-Pad des Xbox Series Controllers ist er dennoch unterlegen.

Gewohnte Qualität: Ansonsten bieten die Buttons und Stick eine ähnliche Qualität, wie man sie auch schon vom 360-Controller gewohnt war und wie sie der Series-Controller ebenso bietet. Hier hat es von Generation zu Generation nur noch sehr feine Verbesserungen gegeben, was schlicht daran liegt, dass der Xbox 360 Controller bereits bestens funktioniert hat. Beim Xbox One Controller kann man übrigens, wie bei seinem Nachfolger, die Tasten per Zubehör-App konfigurieren.

Gutes Handling: Im Vergleich zu manchen Controllern von anderen Herstellern fällt der Xbox One Wireless Controller nicht zuletzt dadurch auf, wie gut er in der Hand liegt. Am ergonomische Design gibt es kaum etwas zu verbessern, was auch der Grund dafür sein dürfte, dass Microsoft hieran seit mehreren Generationen wenig ändert. Auch die Verarbeitung ist sehr solide geraten, wenngleich sie nicht ganz das Niveau des Elite Controllers erreicht.

Revision mit Bluetooth: Vom Xbox One Controller gibt es eine neue und eine alte, vor der Xbox One S erschienene Version. Größter Unterschied: Nur die neue Version unterstützt Bluetooth. Ihr erkennt sie daran, dass die Oberfläche um die Xbox-Taste Teil des übrigen Gehäuses ist (wie auf der Abbildung oben) und nicht aus demselben Material wie die Schultertasten. Auf die alte Variante dürftet ihr auf dem Markt aber ohnehin kaum noch stoßen. Selbst die neue Version könnte bald aus den Läden verschwinden, da Microsoft nur noch den Xbox Series Controller produziert.

Fazit: Der Xbox One Wireless Controller ist dem neuen Xbox Series Controller nicht allzu weit unterlegen. Mindestens als Zweitcontroller für lokale Multiplayermatches ist er damit auch an der Xbox Series noch sehr gut zu gebrauchen. Ihn jetzt noch zu kaufen, sei es für die Xbox Series oder auch für Xbox One, macht aber wenig Sinn, es sei denn, ihr findet ihn sehr günstig als Restposten. Ansonsten bekommt ihr mit dem neuen Modell etwas höhere Qualität zu einem ähnlichen Preis.

Die High-End-Referenz: Xbox Elite Controller Series 2

Pro viele Einstellungsmöglichkeit

viele Einstellungsmöglichkeit hochwertige Verarbeitung

hochwertige Verarbeitung vier Paddel auf der Unterseite

vier Paddel auf der Unterseite Case und Ladestation inklusive

Case und Ladestation inklusive 30 bis 40 Stunden Akkulaufzeit Contra Stickauswahl nicht so gut wie beim Vorgänger

Stickauswahl nicht so gut wie beim Vorgänger Akku nicht mehr austauschbar

Preis: ca. 150 Euro

Gute Ausstattung: Der Elite Controller Series 2 kommt wie sein Vorgänger in einem schützenden Case. Dieses ist diesmal mit einer kleinen Klappe ausgestattet, durch die man den Controller laden kann, während er sich im Case befindet. Außerdem liegen wieder mehrere Sticks in verschiedener Länge und mit verschiedenen Oberflächen bei. Hier wurde aber etwas gespart, es gibt nicht mehr zwei von jeder Sorte. Dafür wird eine Ladestation mitgeliefert.

Mehr Optionen: Neu ist außerdem, dass sich der Widerstand der Sticks in drei Stufen einstellen lässt. Ohnehin ist per App so gut wie alles am neuen Elite Controller einstellbar, von der Tastenzuordnung über die Wege der Trigger und die Stärke der Vibration bis zur Helligkeit des Xbox-Logos. Die Einstellungen lassen sich in verschiedenen Profilen speichern, die man bequem per Tastendruck wechseln kann.

Vier Paddel: Frei belegbar sind auch die vier Paddel auf der Unterseite. Durch ihre leichte Erreichbarkeit können diese wertvolle Sekundenbruchteile sparen, wenn man sie für wichtige Funktionen wie beispielsweise das Nachladen in Shootern verwendet. Die Paddel waren aber auch schon beim ersten Elite Controller vorhanden.

Gute Verarbeitung, neues Design: Auch die hochwertige Verarbeitung hat der Elite Controller Series 2 mit seinem Vorgänger gemein. Geändert hat sich hingegen das Design, der neue Controller ist ganz in Schwarz gehalten. Die raue Oberfläche auf der Oberseite der Griffe ist ebenfalls neu. Beides ist aber eher Geschmackssache.

Fester Akku: Der Akku hält ca. 30 bis 40 Stunden. Er ist fest verbaut und nicht ohne weiteres austauschbar. Das ist schade, da die Leistungsfähigkeit eines Akkus früher oder später nachlässt, die meisten Käufer ihren Elite Controller aber wahrscheinlich noch viele Jahre nutzen möchten. Die Standard-Controller der Xbox Series und Xbox One laufen hingegen mit Batterien oder austauschbaren Akkupacks. Deren Laufzeit ist jedoch etwas geringer.

Fazit: Der Elite Controller Series 2 ist der beste Xbox Controller auf dem Markt und die erste Wahl für alle, die auf der Suche nach einem High-End-Gerät für hohe Ansprüche sind. Der kostspielige Kauf lohnt sich aber nur, wenn man die vielen Einstellungsmöglichkeiten tatsächlich nutzen möchte. Wer schon den ersten Elite Controller besitzt, braucht übrigens nicht umzusteigen. Die Verbesserungen fallen zu gering aus, um den Preis zu rechtfertigen.

Inkludierend: Xbox Adaptive Controller

Pro auf unterschiedliche Bedürfnisse anpassbar

auf unterschiedliche Bedürfnisse anpassbar mit normalem Xbox Controller kombinierbar Contra teuer

teuer nur Basis-Controller im Lieferumfang enthalten

nur Basis-Controller im Lieferumfang enthalten Zubehör inzwischen nur noch schwer zu bekommen

Preis: ca. 90€ (nur Basis-Controller, derzeit oft teurer durch mangelnde Verfügbarkeit)

Enge Zielgruppe: Der Xbox Adaptive Controller ist ausschließlich für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit gedacht. Er wird nicht in den Händen gehalten, sondern auf den Tisch gelegt oder auf ein Stativ montiert. All jenen, die keine Probleme im Umgang mit einem gewöhnlichen Controller haben, bietet er keine Vorteile.

Limitierte Basis: Der Adaptive Controller bietet in seiner Basisausführung deutlich weniger Funktionen als ein normales Gamepad. Neben einem Steuerkreuz und Tasten zum Öffnen der Menüs verfügt er lediglich über zwei sehr große Buttons. Allein ist er daher für die meisten Spiele unbrauchbar. Allerdings verfügt er an der Oberseite über 19 Anschlüsse, um ihn mit weiteren Geräten zu kombinieren.

Kombinierbar: Das funktioniert beispielsweise mit dem normalen Xbox Controller. Wer also lediglich Probleme damit hat, die Trigger zu drücken, kann sich deren Funktion auf die Buttons des Adaptive Controllers legen und diese mit einem anderen Körperteil, etwa mit den Füßen, bedienen.

Kostspielig und schwer zu bekommen: Schwieriger wird es, wenn man den normalen Controller gar nicht verwenden kann. Dann muss man sich nämlich eventuell eine ganze Menge Geräte zum Adaptive Controller dazukaufen. Leider ist vieles von dem Zubehör, das es zum Release des Adaptive Controller mal gab, längst nicht mehr verfügbar. Entsprechende Geräte von Drittanbietern sind ebenfalls selten und oft sehr teuer. Schon ein einzelner Knopf kann 50 bis 90 Euro kosten.

Fazit: Das Konzept eines Basis-Controllers, an den zusätzliche Geräte angeschlossen werden, mag etwas kompliziert wirken, ist letztlich aber wohl der einzige Weg, den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht zu werden. Die Idee ist also gut, aber Microsoft hat leider bisher nicht für eine langfristige Unterstützung mit dem nötigen Zubehör gesorgt. Wer spezielle Bedürfnisse hat (und genau für diese ist der Controller ja eigentlich da), muss deshalb eventuell lange nach den passenden Extras suchen und einen hohen Preis bezahlen.

Der günstige Zweitcontroller: PDP Wired Xbox Controller

Pro funktioniert zuverlässig

funktioniert zuverlässig Funktionstaste, die Einstellung der Lautstärke ermöglicht

Funktionstaste, die Einstellung der Lautstärke ermöglicht bei aktueller Version Share-Taste vorhanden Contra kabelgebunden

kabelgebunden Verarbeitung mäßig

Preis: ca. 35 Euro

Leicht aktualisiert: Der PDP Wired Controller ist ein offiziell lizenzierter Controller vom Dritthersteller Performance Designed Products. Er wird mit einem abnehmbaren Kabel geliefert. Den Controller gab es schon für die Xbox One. Bei der aktualisierten Version, die ihr auf dem Bild oben seht, wurde lediglich die Share-Taste hinzugefügt. Wenn euch diese egal ist, könnt ihr auch zum alten Modell greifen, das aber nur noch schwer zu finden sein dürfte.

Ordentlich verarbeitet: Die Verarbeitung fühlt sich nicht sonderlich hochwertig an, ist aber solide. Die Sticks und sämtliche Buttons erfüllen zuverlässig ihre Aufgabe. Insbesondere die Trigger fühlen sich besser an als die des Controllers von PowerA (siehe unten), der sich auf einem ähnlichen Preisniveau befindet. Mit dem Original von Microsoft kann er aber nicht ganz mithalten.

Praktische Funktionstaste: Eine kleine Besonderheit bietet der PDP Controller durch die rechts unter dem rechten Stick angebrachte Funktionstaste. Hält man diese gedrückt, kann man über das Steuerkreuz die Lautstärke sowie die Balance zwischen dem Sound des Spiels und dem Voicechat einstellen. Durch zweimaliges Drücken der Funktionstaste wird das Mikro stummgeschaltet. Ansonsten bietet der PDP nur die üblichen Features wie Vibrationsmotoren.

Fazit: Der PDP Xbox Controller ist ein simples Gamepad, das aber zuverlässig seine Aufgabe erfüllt und mit der zusätzlichen Funktionstaste sogar ein kleines Extra bietet. Für seinen Preis ist er keine schlechte Wahl und zumindest als gelegentlich genutzter Zweitcontroller sehr zu empfehlen. Ein vollwertiger Konkurrent für das Original ist er aber nicht. Wenn ihr auf der Suche nach einem häufig genutzten Hauptcontroller seid, solltet ihr doch lieber zu einem höherwertigen Modell greifen.

Zusätzliche Tasten: PowerA Enhanced Controller

Pro reagiert präzise

reagiert präzise größtenteils solide verarbeitet

größtenteils solide verarbeitet programmierbare Buttons auf der Unterseite

programmierbare Buttons auf der Unterseite zusätzlicher Schalter für Mikro und Lautstärke Contra Trigger und Schultertasten fühlen sich nicht hochwertig an

Trigger und Schultertasten fühlen sich nicht hochwertig an kabelgebunden

Preis: circa 40 Euro

Neue Schalter: Den ursprünglich für die Xbox One erschienenen, kabelgebundenen PowerA Enhanced Controller gibt es inzwischen in einer neuen Version für die Xbox Series. Diese verfügt nicht nur über den neuen Share-Button, sondern bringt auch noch einen praktischen neuen Schalter mit, der euch die Lautstärke eines angeschlossenen Headsets regulieren und das Mikrofon stummschalten lässt.

Zusätzliche Buttons: Wie bei der Xbox-One-Version gibt es zudem wieder zwei zusätzliche, leicht erreichbare Buttons auf der Innenseite der Griffe, welche sich programmieren lassen. Hierzu drückt man einen dritten Button an der Unterseite des Controllers, dann den Button, dessen Funktion man übernehmen möchte, und schließlich den gewünschten Extrabutton.

Solide Qualität: Qualitativ macht der PowerA insgesamt einen guten, aber nicht überragenden Eindruck. Die Sticks, das Steuerkreuz und die Buttons auf der Vorderseite funktionieren zuverlässig. Insbesondere das Steuerkreuz kann aber nicht mit dem des Xbox Series Controllers von Microsoft mithalten. Außerdem fühlen sich die Trigger nicht sonderlich hochwertig an, sondern wirken fast so, als würden sie nicht perfekt passen und deshalb am Gehäuseinneren entlangschrammen. Sie funktionieren aber trotzdem.

Fazit: Der PowerA Xbox Enhanced Controller ist eine solide Alternative zu Microsofts Standardcontroller, trotz der gewöhnungsbedürftigen Trigger. Das gilt zumindest dann, wenn man die praktischen Zusatztasten auf der Unterseite häufig nutzen möchte. Diese Tasten wiegen zusammen mit dem günstigeren Preis die Nachteile bei der Verarbeitungsqualität zumindest annähernd auf. Als gelegentlich genutzter Zweitcontroller ist der PowerA Enhanced Controller auf jeden Fall zu empfehlen, das gilt allerdings auch für das Modell von PDP.

Die Standard-Alternative: Hori Horipad Pro für Xbox Series

Pro Tasten zur Audio-Regulierung

Tasten zur Audio-Regulierung Profile speichern und schnell wechseln

Profile speichern und schnell wechseln App mit vielen Optionen

App mit vielen Optionen präzise Sticks und Buttons Contra kabelgebunden

kabelgebunden Trigger etwas schwergängig

Trigger etwas schwergängig ignoriert Audioeinstellungen der Xbox

Preis: circa 50 Euro

Guter Controller mit kleinen Problemen: Beim Hori Horipad Pro handelt es sich um einen offiziell lizenzierten Controller für die Xbox Series, der im November 2020 erschienen ist. Er besitzt jedoch ein gewöhnliches Steuerkreuz wie der Xbox One Controller, das zwar zuverlässig seinen Dienst tut, aber nicht ganz mit dem neuen D-Pad des Xbox Series Controllers mithalten kann. Ansonsten funktionieren die Tasten und Sticks gut und präzise. Die Trigger sind allerdings etwas schwergängig. In Spielen, in denen man sehr schnell den Abzug betätigen muss, ist das nicht optimal.

Zusätzliche Tasten: Das Horipad Pro verfügt über alle Tasten, die auch das Original von Microsoft bietet, einschließlich des neuen Share-Buttons. Unten am Controller gibt es zudem drei zusätzliche Tasten. Einer dieser Button dient zum Stummschalten des Headsets. Mit dem Audio-Button könnt ihr die Lautstärke und die Game-Chat-Balance des angeschlossenen Headsets regulieren, wenn ihr ihn gemeinsam mit dem Steuerkreuz nutzt. Ein kleines Problem dabei: Ihr könnt Audio-Einstellungen nur über diese Buttons oder die App von Hori vornehmen. Einstellungen der Xbox ignoriert der Controller.

Anpassbar per App: Der dritte Button schließlich dient zum Wechseln zwischen bis zu vier Profilen, die man per App selbst erstellen und speichern kann. Die umfangreiche App erlaubt, ähnlich wie beim Controller von Microsoft, die Umbelegung der Tasten sowie das An- und Abschalten der Vibration. Hinzu kommen verschiedene Audio-Optionen und, wie beim Xbox Elite Series 2, die Einstellung der Sensitivität von Triggern und Sticks.

Fazit: Das Hori Horipad Pro für Xbox Series kostet ein bisschen weniger als der Standard-Controller und bietet trotzdem wertvolle zusätzliche Features. Vor allem die App mit Einstellungsmöglichkeiten, wie man sie vom Elite Controller kennt, ist beeindruckend. Man darf aber nicht vergessen, dass man sich zusammen mit diesen Vorteilen auch Nachteile einhandelt. Vor allem die Trigger fühlen sich bei Microsofts Controller deutlich besser an und dieser ist im Gegensatz zum Horipad kabellos. Die Frage ist also, was euch mehr wert ist.

Die Elite-Alternative: Razer Wolverine (Tournament & Ultimate, Xbox One)

Pro Buttons und Sticks präzise

Buttons und Sticks präzise liegt gut in der Hand

liegt gut in der Hand zusätzliche Tasten zwischen den Triggern

zusätzliche Tasten zwischen den Triggern Schalter für empfindlichere Trigger

Schalter für empfindlichere Trigger Paddels an der Unterseite (2 bei Tournament, 4 bei Ultimate)

Paddels an der Unterseite (2 bei Tournament, 4 bei Ultimate) bei Ultimate: Control Panel

bei Ultimate: Control Panel bei Ultimate: viele Anpassungsmöglichkeiten Contra kabelgebunden

kabelgebunden nicht alle Zusatztasten bequem erreichbar

nicht alle Zusatztasten bequem erreichbar bei Ultimate: nur wenige Sticks mitgeliefert

Preis: ca. 130€ (Tournament, inzwischen nahezu ausverkauft), ca. 150€ (Ultimate)

Zwei Versionen: Der Razer Wolverine der Xbox-One-Generation ist in zwei verschiedenen Versionen zu haben. Die teurere Ultimate Edition soll dem Elite Controller Konkurrenz machen, die günstigere Tournament Edition liegt irgendwo zwischen dem Standard- und dem Elite-Controller. Hinsichtlich der Qualität der grundlegenden Funktionen gibt es keine Unterschiede zwischen den Modellen, der Wolverine Ultimate verfügt aber über eine Menge Extras.

Handhabung: Die Verarbeitung fühlt sich bei beiden Varianten hochwertig an und beide liegen gut in der Hand. Die Buttons und Sticks funktionieren präzise. Die Trigger sind etwas leichtgängiger als bei Microsofts Standardcontroller, was schlicht Geschmackssache ist. Beide Versionen des Wolverine sind kabelgebunden. Ein 3 m langes, abnehmbares Kabel liegt bei.

Tasten zwischen Triggern: Beide Modelle verfügen zudem über zwei zusätzliche, an der Oberseite des Controllers zwischen den Triggern angebrachten Tasten. Da man über die Trigger oder die Schultertasten hinweg greifen muss, um sie zu erreichen, sind diese etwas unkomfortabel zu bedienen. Sie eignen sich deshalb für eher selten genutzte Funktionen. Außerdem hat der Wolverine auf der Unterseite zwei Schalter, durch die ihr die Empfindlichkeit der Trigger erhöhen könnt.

Paddel: Ebenfalls auf der Unterseite liegen beim Razer Wolverine Ultimate vier Paddel, die anders als beim Elite Controller in der Mitte angebracht sind und ziemlich weit herausstehen. So sind sie zwar gut zu erreichen, können je nach individueller Handhaltung aber auch stören. Der Wolverine Tournament hat nur zwei Paddels, die aber weiter seitlich angebracht und komfortabel zu bedienen sind.

Control Panel (Ultimate): Bei der Ultimate Edition befinden sich vier weitere zusätzliche Tasten unten an der Vorderseite des Controllers. Diese spielen fürs Gameplay jedoch keine Rolle, sondern sind für verschiedene Zusatzfunktionen wie das Stummschalten des Mikrofons gedacht. Das ist praktisch für alle, die beim Spielen in Kontakt mit Teammitgliedern stehen, aber unnötig für diejenigen, die sowieso nur solo spielen.

Anpassbar (Ultimate): Der Wolverine Ultimate zeichnet sich zudem durch seine Anpassungsmöglichkeiten aus. Die Sticks sind austauschbar. Im Lieferumfang sind aber neben einem D-Pad nur ein langer Stick sowie ein Stick mit konvexer Oberfläche enthalten. Über die App lassen sich zudem viele Funktionen wie die Stärke der Vibration konfigurieren. Der Elite Series 2 bietet aber noch ein paar Möglichkeiten mehr.

Fazit Tournament: An der Qualität des Razer Wolverine gibt es zwar nicht viel zu meckern, allerdings gilt das auch für den viel günstigeren Standard-Controller der Xbox Series. Gegenüber diesem zeichnet sich der Wolverine vor allem durch seine zusätzlichen Tasten aus. Die Tournament Edition bietet in dieser Hinsicht jedoch nicht viel mehr als der PowerA Enhanced Controller, der zwar nicht so hochwertig verarbeitet ist, aber auch nur einen Bruchteil kostet. Den Kauf des Wolverine Tournament sollte man sich daher gut überlegen.

Fazit Ultimate: Der Wolverine Ultimate hat bei der Tastenanzahl selbst gegenüber dem Elite Series 2 deutlich die Nase vorn. Die Frage ist aber, ob man wirklich sechs zusätzliche Tasten fürs Gameplay braucht, zumal nicht alle besonders komfortabel zu bedienen sind. Die meisten Spieler*innen dürften mit den Paddels des Elite-Controllers zufrieden sein. Dieser ist zudem noch etwa besser konfigurierbar ist und funktioniert kabellos.

Abgespeckter Nachfolger: Razer Wolverine V2 für Xbox Series

Pro gute Verarbeitung

gute Verarbeitung präzise Buttons und Sticks

präzise Buttons und Sticks liegt gut in der Hand

liegt gut in der Hand zusätzliche Tasten zwischen den Schultertasten

zusätzliche Tasten zwischen den Schultertasten Schalter für empfindlichere Trigger Contra keine Paddels auf der Unterseite

keine Paddels auf der Unterseite Menü- und Screenshot-Taste unpraktisch positioniert

Menü- und Screenshot-Taste unpraktisch positioniert kabelgebunden

Preis: circa 90 Euro

Neue Tasten: Vom Razer Wolverine ist schon im November 2020 eine neue, für die Xbox Series aktualisierte Version namens Wolverine V2 erschienen. Diese verfügt über den neuen Share-Button sowie über einen Audio-Button. Haltet ihr letzteren gedrückt, könnt ihr mit dem Steuerkreuz die Lautstärke und die Chat-Game-Balance eines angeschlossenen Headsets regulieren. Eine praktische Funktion, die aber auch der günstige PDP-Controller bietet. Außerdem wurden die Menü-und Screenshot-Tasten sehr weit nach oben verschoben und sind nun etwas schlecht zu erreichen.

Keine Paddels: Eine seltsame Entscheidung von Razer ist es zudem, vollständig auf Paddels auf der Unterseite zu verzichten. Für einen Controller dieser Preisklasse ist das eine schwache Leistung. Beim Vorgänger hatte selbst die günstigere Tournament Edition noch zwei Stück davon, die Ultimate Edition gleich vier. Immerhin gibt es noch die Zusatztasten zwischen den Schultertasten. Auch die Regler an der Unterseite, mit denen sich der Hair-Trigger-Modus aktivieren und die Empfindlichkeit von RT und LT erhöhen lässt, sind noch da.

Neues altes Steuerkreuz: Razer hat dem Wolverine V2 ein neues Steuerkreuz spendiert, das sich aber nicht am Xbox Series Controller, sondern am Xbox One Controller orientiert. Dieses tut tadellos seinen Dienst. Etwas seltsam ist die Entscheidung trotzdem, denn so wirkt der Wolverine V2 auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Controller der letzten Generation, während sein Vorgänger, bei dem die Richtungstasten voneinander abgegrenzt sind, sich deutlich von der Konkurrenz abhebt.

Gut verarbeitet: Ansonsten kann man sich über die Qualität des Controller kaum beschweren. Die Sticks und Buttons funktionieren präzise und die Verarbeitung wirkt hochwertig. Durch die ergonomische Form liegt der Wolverine zudem sehr gut in der Hand. All das gilt allerdings auch für Microsofts sehr viel günstigeren Standard-Controller für die Xbox Series. Ein großer Qualitätsvorsprung ist hier nicht auszumachen.

Fazit: Was ihr mit dem Razer Wolverine V2 bekommt, ist im Grunde ein Gamepad auf dem Niveau des Xbox Series Controllers mit dem Steuerkreuz des Xbox One Controllers. Als Extras enthält er die zusätzlichen Tasten neben den Schultertasten, den Audio-Button und die Schieberegler für den Hair-Trigger-Modus. Für eine kleine Zielgruppe könnte das den Aufpreis zwar wert sein. Diese muss sich allerdings fragen, ob sie mit dem Xbox Elite Series 2, der Paddels besitzt und kabellos funktioniert, nicht besser dran ist, obwohl dieser deutlich teurer ist.

Beleuchtet und mit Paddels: Razer Wolverine V2 Chroma

Pro präzise Sticks und Buttons

präzise Sticks und Buttons liegt gut in der Hand

liegt gut in der Hand zwei Paddels und vier zusätzliche Tasten

zwei Paddels und vier zusätzliche Tasten Schalter für empfindlichere Trigger

Schalter für empfindlichere Trigger verbessertes D-Pad

verbessertes D-Pad Chroma-Beleuchtung Contra kabelgebunden

kabelgebunden Menü- und Screenshot-Taste unpraktisch platziert

Preis: circa 160 Euro

Beleuchtet: Der Razer Wolverine V2 Chroma ist eine verbesserte und um ein paar Features erweiterte Version das Wolverine V2, etwa so, wie bei der ersten Generation der Wolverine Ultimate eine bessere Version des Wolverine Tournament war. Beim Design gibt es oberflächlich kaum Unterschiede zum normalen V2, abgesehen von der dezente RGB-Beleuchtung an der Grenze zwischen den Griffen und dem oberen Teil der Schale. Diese könnt ihr über die App einstellen und beispielsweise die Farbe ändern oder ihr einen Breathing-Effekt verpassen.

Paddels, besseres D-Pad: Der V2 Chroma hat zudem anstelle eines gewöhnlichen Steuerkreuzes ein tellerförmiges D-Pad. Auch das Steuerkreuz funktionierte schon gut, doch das neue D-Pad ist bei diagonalen Bewegungen nochmal etwas präziser. Die größte Verbesserung befindet sich jedoch auf der Unterseite, denn während der normale Wolverine V2 im Gegensatz zu seinen Vorgänger vollständig auf Paddel verzichtete, hat der V2 Chroma zwei Paddels und zwei weitere zusätzliche Tasten direkt darüber.

Alle Features des normalen V2: Ansonsten sind die Unterschiede zwischen den beiden Controllern nicht groß. Der Wolverine V2 Chroma hat alle Features des normalen V2, einschließlich der beiden zusätzlichen Tasten zwischen den Schultertasten und den Schaltern für den Hair-Trigger-Mode auf der Rückseite. Buttons und Sticks funktionieren hier wie dort sehr präzise. Größter Nachteil gegenüber den Microsoft Xbox Elite Controller Series 2 ist nach wie vor der Umstand, dass ihr den Wolverine V2 nur kabelgebunden verwenden könnt.

Fazit: Der Wolverine V2 Chroma ist fraglos besser als der normale V2. Schließlich bekommt man hier alles, was man auch dort bekommt, und noch einiges mehr. Ob er aber den Aufpreis wert ist, hängt vor allem davon ab, wie wichtig euch die Paddels an der Unterseite sind. Diese sind ein immenser Vorteil, aber natürlich nur, wenn ihr sie auch wirklich benötigt. Die Chroma-Beleuchtung und das bessere D-Pad sind nette Dreingaben, alleine rechtfertigen sie den Aufpreis unserer Meinung nach aber nicht.

Feintuning per App: Nacon Revolution X Pro Controller

Pro App mit vielen Einstellungsmöglichkeiten

App mit vielen Einstellungsmöglichkeiten schneller Wechsel zwischen Profilen

schneller Wechsel zwischen Profilen viele Extras im Lieferumfang enthalten

viele Extras im Lieferumfang enthalten zusätzliche Tasten auf der Rückseite Contra Positionierung der zusätzlichen Tasten nicht optimal

Positionierung der zusätzlichen Tasten nicht optimal für den Preis mäßig verarbeitet

für den Preis mäßig verarbeitet kabelgebunden

Preis: circa 110 Euro

Großer Lieferumfang: Der Nacon Revolution X Pro Controller ist ein 2021 für Xbox Series erschienener, kabelgebundener Controller, der über den neuen Share-Button verfügt. Hinsichtlich des Designs orientiert er sich stark an Microsofts Standard-Controller, bietet aber ein traditionelles Steuerkreuz anstelle des tellerförmigen D-PADs. Er wird geliefert mit einer Hartschalentasche, Aufsätzen zum Verlängern der Sticks, zusätzlichen Stick Caps sowie Gewichten, die sich in die Griffe einfügen lassen.

Verarbeitung und zusätzliche Tasten: Der Nacon Revolution X ist gut verarbeitet, fühlt sich aber nicht so robust an wie der Controller von Microsoft. Daran kann auch das Einlegen der Gewichte nichts ändern. An den Sticks, Buttons und Triggern gibt es aber nichts zu meckern, sie verrichten präzise und problemlos ihren Dienst. Auf der Unterseite verfügt der Nacon Revolution X über vier zusätzliche Tasten, die seitlich an den Griffen angebracht sind. Sie sind schon fast zu gut erreichbar: Vor allem die länglichen, unteren Tasten kann man im Eifer des Gefechts leicht versehentlich drücken.

Feintuning & Profile: Glücklicherweise lassen sich die Zusatztasten auf Wunsch deaktivieren. Über die App kann man zudem noch viele weitere Einstellungen vornehmen, die etwa die Empfindlichkeit der Sticks und Trigger betreffen. Das wird bei Microsoft Konkurrenzprodukten erst beim teureren Elite Controller geboten. Ihr könnt bis zu vier verschiedene Profile speichern, zwischen denen ihr durch eine weitere Zusatztaste auf der Unterseite schnell wechseln könnt. Ein beleuchteter Ring um den rechten Stick zeigt euch, welches Profil ihr gerade verwendet.

Fazit: Der Nacon Revolution X wird zwar mit einer beachtlichen Anzahl an Extras geliefert, der Controller selbst wirkt auf den ersten Blick aber nicht spektakulär. Die Verarbeitungsqualität geht in Ordnung, fällt aber nicht positiv auf, und Zusatztasten auf der Rückseite haben andere Controller auch. Empfehlenswert wird der Nacon Revolution X erst durch seine umfangreiche App und die Möglichkeit, schnell zwischen Profilen zu wechseln. In dieser Hinsicht bietet er wirklich alles, was man von einem Pro Controller erwarten kann.

Schnell: Victrix Gambit Dual Core Controller

Pro reagiert schnell

reagiert schnell Trigger Stops

Trigger Stops Paddels auf der Unterseite

Paddels auf der Unterseite viele austauschbare Teile

viele austauschbare Teile Einstellungsmöglichkeiten für Headsets

Einstellungsmöglichkeiten für Headsets Feintuning per App Contra kabelgebunden

kabelgebunden kleinere Designmängel

kleinere Designmängel mäßige Verarbeitung

Preis: circa 90 bis 100 Euro

Schneller: Der im Oktober 2021 erschienene, kabelgebundene Victrix Gambit Dual Core Controller von PDP wirbt damit, der schnellste Xbox-Controller der Welt zu sein. Nicht nur durch das Kabel, sondern auch dadurch, dass ein Prozessorkern sich um die Eingabe und der andere um die Verarbeitung der Audiosignale kümmert, soll der Input Lag reduziert werden. In der Praxis machen die wenigen Millisekunden aber höchstens für Profispieler einen Unterschied. Wichtiger sind die Trigger Stops, mit denen ihr die Wege der Trigger verkürzen und so beispielsweise schneller feuern könnt.

Extras und austauschbare Teile: Ein weiteres Extra des Victrix Gambit Controllers für Xbox Series sind die vier programmierbaren Paddels auf der Unterseite, die sich ausbauen und durch zwei breitere Paddels ersetzen lassen. Die harte Frontschale kann man durch eine weichere und das Steuerkreuz durch ein tellerförmiges D-Pad ersetzen. Auch die Sticks können ausgetauscht werden. An angeschlossenen Headsets lässt sich Lautstärke und Game-Chat-Balace einstellen. Die App erlaubt zudem weitere Einstellungen für Buttons und Sound.

Design: Nicht ganz so gut schlägt sich der Victrix Gambit beim Design und der Verarbeitung. Zwar funktionieren alle Sticks und Buttons tadellos, ein paar der austauschbaren Teile wirken aber etwas billig und die weiche Frontschale verrutscht leicht. Außerdem kann es leicht passieren, dass man die Paddels auf der Rückseite versehentlich drückt. Auch die Anordnung der Menütasten weit oben am Controller ist nicht sehr komfortabel. All diese Mängel sind erträglich, aber mit teureren Controllern wie dem Microsoft Elite Series 2 kann der Victrix Gambit so nicht mithalten.

Fazit: Mit all seinen Features müsste der Victrix Gambit Controller zum Preis von 100 Euro eigentlich eine Top-Kaufempfehlung sein, und zwar selbst dann, wenn man nicht viel auf das Werbeversprechen gibt, dass es sich um den schnellsten Xbox-Controller handelt. Das teils etwas unkomfortable Design und die zwar nicht schlechte, aber auch nicht optimale Verarbeitung trüben aber ein wenig den auf rein technischer Ebene sehr positiven Eindruck, den das Gamepad hinterlässt. Trotzdem: Wenn euch die Extras des Victrix Gambit ansprechen, kann er sein Geld wert sein.

Modular: Thrustmaster eSwap X Pro

Pro modularer Aufbau & austauschbare Teile

modularer Aufbau & austauschbare Teile vier programmierbare Tasten auf der Rückseite

vier programmierbare Tasten auf der Rückseite App mit vielen Einstellungsmöglichkeiten

App mit vielen Einstellungsmöglichkeiten Trigger Locks Contra kabelgebunden

kabelgebunden Ersatzteile nicht billig

Preis: circa 140 bis 150 Euro

Modularer Aufbau und Share- Button: Der kabelgebundene Thrustmaster eSwap X Pro Controller ist die Xbox-Variante des zuvor schon für die PS4 erschienenen Thrustmaster eSwap Pro. Er ist bereits an die Xbox Series angepasst, besitzt also den neuen Share-Button. Wie die PS4-Version fällt auch der eSwap X Pro vor allem durch seinen modularen Aufbau auf: Die Analogsticks und das Steuerkreuz lassen sich herausnehmen, ihre Position kann vertauscht werden. Für die Buttons gilt das allerdings nicht.

Gute Qualität, teurer Ersatz: Der Controller liegt gut in der Hand, die Sticks und Buttons funktionieren Präzise. Den bei der PS4-Version noch zu glatten Triggern hat Thrustmaster beim eSwap X Pro eine rutschfeste Oberfläche verpasst. Die Verarbeitung wirkt hochwertig und haltbar. Sollte an den Sticks oder dem Steuerkreuz doch etwas kaputt gehen, kann man diese natürlich einzeln nachkaufen. Auch die Trigger sind auswechselbar. Ersatz ist aber nicht billig: Die Preise reichen von rund 20 Euro für einen einzelnen Stick bis etwa 60 Euro für ein komplettes Set.

Extras: Auf der Rückseite hat der Thrustmaster eSwap X Pro vier programmierbare Tasten. Anders als bei vielen anderen Controllern handelt es sich dabei nicht um Paddles, sondern um runde Buttons, die zwar gut erreichbar sind, aber bei der Handhaltung nicht so viel Spielraum lassen. Zudem besitzt der eSwap X Pro Trigger Locks, mit denen sich die Wege der Trigger verkürzen lassen. Wie bei Microsofts Elite Series 2 gibt es eine App, mit der sich etwa Tastenbelegung, Empfindlichkeit und Vibration einstellen lassen.

Fazit: Die austauschbaren Module sollen zwar der große Selling Point des Thrustmaster eSwap X Pro sein, in der Praxis dürften aber nur wenige Spieler*innen oft von dem Feature Gebrauch machen. Die anderen Extras wie die zusätzlichen Tasten und die Einstellungsmöglichkeiten per App machen den Controller aber auch für eine breitere Zielgruppe interessant. Nur findet man diese Features eben auch beim Microsoft Xbox Elite Controller Series 2, der noch dazu kabellos ist.

Viele Funktionen: Turtle Beach Recon Controller

Pro zusätzliche Tasten auf der Unterseite

zusätzliche Tasten auf der Unterseite Control Panel für Audio-Einstellungen

Control Panel für Audio-Einstellungen insgesamt gute Qualität Contra kabelgebunden

kabelgebunden etwas hartes Druckgefühl bei den Buttons

Preis: circa 60 Euro

Ähnlichkeiten mit dem Original: Seit dem 2. August 2021 gibt es den kabelgebundenen Turtle Beach Recon Controller für Xbox Series, der sich preislich auf demselben Niveau bewegt wie das Original von Microsoft. Er verfügt über den neuen Share-Button und zudem über ein tellerförmiges D-Pad, das dem des Microsoft Controllers sehr ähnlich sieht. Auch ansonsten ähnelt das Design dem des Vorbilds, die Griffe sind aber etwas runder und stärker gebogen. Sie verfügen zudem über eine spezielle Oberfläche, die laut Hersteller über "Micro-Cooling" verfügt und verschwitzte Hände verhindert.

Gute Qualität: Der Turtle Beach Recon Controller liegt gut in der Hand und ist solide verarbeitet, auch wenn er im Vergleich zum Microsoft Controller etwas leicht wirkt. Sticks und Trigger fühlen sich gut an und reagieren präzise, hier gibt es keinen Grund zu klagen. Bei den Buttons ist das Druckgefühl allerdings etwas hart. Sie funktionieren zwar trotzdem problemlos, sind aber für alle, die bisher mit dem Original-Controller gespielt haben, mindestens gewöhnungsbedürftig.

Zusätzliche Features: Der Turtle Beach Recon versucht vor allem, durch zahlreiche zusätzliche Features zu punkten. Erwähnenswert sind zunächst mal die zwei zusätzlichen, programmierbaren Tasten auf der Unterseite, für die ihr bis zu vier Profile festlegen könnt. Außerdem gibt es oben über dem Xbox-Button ein umfangreiches Control Panel, mit dem ihr zahlreiche Audio-Einstellungen für ein angeschlossenes Headset vornehmen könnt, zum Beispiel die Einstellung der Game-Chat-Balance.

Fazit: Der Turtle Beach Recon Controller bietet eine Menge Features für seinen Preis und die Qualität kann sich ebenfalls sehen lassen. Dass sich die Buttons gewohnungsbedürftig anfühlen, ist angesichts der Fülle an zusätzlichen Funktionen zu verschmerzen. Deshalb ist er eine echte Alternative zum Standard-Controller von Microsoft, aber eben nur, wenn man mit dem Kabel leben kann, auf das der Turtle Beach Recon wie praktisch alle Dritthersteller-Controller angewiesen ist.

Für kleine Hände: Hyperkin X91 Retro Controller

Pro gut für kleine Hände geeignet

gut für kleine Hände geeignet präzise Sticks und Buttons

präzise Sticks und Buttons Retro-Design Contra Verarbeitung nicht sehr hochwertig

Verarbeitung nicht sehr hochwertig kabelgebunden

kabelgebunden nicht so ergonomisch wie der Standardcontroller

nicht so ergonomisch wie der Standardcontroller kein Share-Button

Preis: ca. 50 bis 60 Euro

Kleiner durch fehlende Griffe: Xbox-Controller für kleine Hände sind eher Mangelware, für PS4 und Switch gibt es da eine deutlich größere Auswahl. Der offiziell lizenzierte Hyperkin X91 Controller füllt diese Lücke zumindest ansatzweise, auch wenn er nicht primär für Nutzer mit kleinen Händen, sondern als Retro-Controller konzipiert ist, dessen Tastenlayout an das SNES Gamepad erinnert. Allein schon das Fehlen der großen Griffe macht ihn jedoch besser für kleine Hände geeignet.

Erfüllt die Standards: Der Hyperkin X91 verfügt über alle wichtigen Funktionen des Standardcontrollers, wenn man davon absieht, dass bei dem ursprünglich für Xbox One gedachten Modell der Share-Button fehlt und es sich zudem um einen kabelgebundenen Controller handelt. Die Sticks und Buttons auf der Vorderseite funktionieren präzise. Die Schultertasten und Trigger fühlen sich etwas klobig und nicht so ergonomisch an. Sie erfüllen aber ihre Aufgabe und man kann sich an sie gewöhnen.

Zuverlässig? Wir möchten allerdings nicht unsere Hand dafür ins Feuer legen, dass der Controller auch langfristig zuverlässig seinen Job macht. Im Netz gibt es vergleichsweise viele Nutzer, die sich über die kurze Haltbarkeit des Hyperkin X91 beklagen. Dies können wir zwar nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, aber die Verarbeitung fühlt sich jedenfalls nicht so hochwertig an wie beim Standardcontroller.

Etwas überteuert: Der Preis des Hyperkin X91 liegt normalerweise bei etwa 35 bis 40 Euro, er wird momentan aber zu Preisen von über 50 Euro verkauft. Das ist für die gebotene Qualität ein bisschen viel und ein Resultat davon, dass der Controller im Moment nur noch bei wenigen Händlern zu bekommen ist. Wir hoffen, dass es früher oder später zu einem angemessenen Preis eine neue, für Xbox Series aktualisierte Version geben wird.

Fazit: Schon aus Mangel an hochwertigen Alternativen ist der Hyperkin X91 für Spieler mit kleinen Händen interessant, zumal er präzise funktioniert. Die Verarbeitung hätte aber gern etwas hochwertiger sein dürfen und das Design ist aus ergonomischer Sicht nicht perfekt umgesetzt worden. Prinzipiell handelt es sich für die spezielle Zielgruppe trotzdem um eine brauchbare Alternative zum Standardcontroller. Der momentan etwas überhöhte Preis macht es aber schwer, eine klare Kaufempfehlung auszusprechen.

Für große Hände und Nostalgiker: Hyperkin Duke Controller

Pro präzise Sticks, Buttons und Trigger

präzise Sticks, Buttons und Trigger sehr gut für große Hände geeignet

sehr gut für große Hände geeignet nah am Vorbild

nah am Vorbild für heutige Spiele aktualisiert Contra kabelgebunden (Kabellänge circa 2,7 m)

kabelgebunden (Kabellänge circa 2,7 m) Schultertasten und D-Pad von mäßiger Qualität

Schultertasten und D-Pad von mäßiger Qualität klobige Form

klobige Form für kleine Hände ungeeignet

für kleine Hände ungeeignet kein Share-Button

Preis: circa 120 Euro (überhöhter Preis aufgrund schlechter Verfügbarkeit)

Nostalgisch, aber modern: Beim Hyperkin Duke Controller handelt es sich um ein kabelgebundenes Gamepad, das sich stark am ursprünglichen Xbox-Controller orientiert, welcher schon im Jahr 2003 durch ein kleineres Modell ersetzt wurde. Obwohl er vor allem auf Nostalgie setzt, wurden ein paar Modernisierungen vorgenommen und Schultertasten ergänzt. Diese haben die gleiche Funktion wie die schwarze und weiße Taste, die ihr wie beim Original auf der Vorderseite findet. Der Share-Button fehlt, das Modell ist vor allem für Xbox One gedacht.

Riesig: Der größte Unterschied zu anderen Xbox-Controllern besteht in den gewaltigen Ausmaßen des Duke. Fast alle aktuellen Gamepads sehen neben ihm winzig aus. Spieler mit großen Händen könnte das freuen, alle anderen werden mindestens eine Weile mit der Umstellung zu kämpfen haben. Anstelle des Xbox-Logos in der Mitte des Controllers hat der Hyperkin Duke übrigens ein kleines Display, das beim Anschluss die Startsequenz der ersten Xbox abspielt.

Gute Qualität mit ein paar Mängeln: Sticks, Buttons und Trigger funktionieren sehr präzise, ausgerechnet die neuen Schultertasten wirken hingegen etwas billig. Außerdem ist das D-Pad, das schon damals die größte Schwäche des Controllers war, erneut sehr schwammig. Hier wäre weniger Originaltreue besser gewesen. Ansonsten kann sich die Verarbeitungsqualität sehen lassen, reicht aber nicht an den Xbox One Controller oder gar den Xbox Series Controller von Microsoft heran.

Starker Preisanstieg: Der Hyperkin Duke kostete ursprünglich rund 60 Euro, bei Amazon ist der Preis allerdings inzwischen auf über 100 Euro gestiegen. Bei anderen Händlern ist das Modell kaum noch verfügbar. Wie beim Hyperkin X91 hoffen wir darauf, dass es irgendwann zu vernünftigen Preisen eine aktualisierte Version für Xbox Series gibt.

Fazit: Es gibt gute Gründe dafür, dass Microsoft das Design seiner Controller sehr schnell geändert hat. Für die meisten Spieler dürfte sich die späteren Xbox-Controller deutlich handlicher anfühlen als der riesige Duke. Für Spieler mit großen Händen und Nostalgiker ist er aber durchaus empfehlenswert, zumal die Qualität weitgehend stimmt. Wer allerdings beim Spielen häufig das D-Pad nutzt, sollte von diesem Controller besser die Finger lassen. Außerdem sind die derzeit schlechte Verfügbarkeit und der überhöhte Preis natürlich ein Problem.

Anpassbar: Scuf Instinct /Instinct Pro

Pro hohe Qualität

hohe Qualität vier gut erreichbare Paddles

vier gut erreichbare Paddles mit oder ohne Kabel verwendbar

mit oder ohne Kabel verwendbar vielfältig anpassbar

vielfältig anpassbar Stummschalttaste für Mikrofon Contra hoher Preis

hoher Preis Sticksensitivität nicht einstellbar

Preis: ca. 190 Euro (Instinct), ca. 230 Euro (Instinct Pro)

Anpassung nach Wunsch: Mit dem Instinct hat Scuf nun auch für die Xbox Series einen seiner anpassbaren Controller auf den Markt gebracht. Im Shop des Herstellers könnt ihr nicht nur die Farbe der Schale und der Tasten auswählen, sondern euch auch zwischen verschiedenen Tumbsticks entscheiden. Außerdem stehen ein D-Pad wie beim Standard-Controller von Microsoft und ein traditionelles Steuerkreuz wie beim Xbox One Controller zur Wahl. Auch nachträglich können noch Anpassungen vorgenommen werden.

Wired oder wireless: Unabhängig von den gewählten Optionen bekommt ihr mit dem Scuf Instinct einen hochwertigen und gut verarbeiteten Controller, was man beim stolzen Preis von 190 Euro allerdings auch erwartet werden kann. Außerdem ist der Scuf Instinct einer der wenigen Xbox-Controller von Drittherstellern, die auch kabellos funktionieren. Betrieben wird er mit zwei AA-Batterien. Wahlweise könnt ihr ihn aber auch per USB-Kabel anschließen. Was dem Scuf Impact im Vergleich zum Elite Series 2 allerdings fehlt, ist die Einstellbarkeit der Sticksensitivität.

Vier komfortable Paddles: Das vielleicht wichtigste Extra-Feature besteht in den vier konfigurierbaren Paddles auf der Rückseite des Scuf Instinct. Zwei davon sind seitlich in den Griffen angebracht, die beiden anderen in Richtung Mitte direkt daneben. Alle vier sind sehr gut zu erreichen. Tatsächlich gefällt uns die Positionierung etwas besser als beim Xbox Elite Series 2, bei den die Paddels untereinander liegen. Außerdem gibt es eine Zusatztaste zum Stummschalten eines angeschlossenen Headsetmikrofons.

Scuf Instinct Pro: Neben dem normalen Scuf Instinct gibt es noch die 220 Euro teure Pro-Variante. Diese unterscheidet sich zum einen durch die rutschfesten Griffe, zum anderen durch die umschaltbaren Instant Trigger, die sich auf Wunsch ähnlich schnell klicken lassen wie eine Maus. Der Scuf Instinct Pro ist momentan allerdings nicht verfügbar. Selbst den normalen Scuf Instinct bekommt ihr nur im hauseigenen Shop des Herstellers.

Fazit: Der Scuf Instinct befindet sich auf Augenhöhe mit dem Elite Series 2 und zeigt kaum Schwächen, hat aber auch einen hohen Preis. Während man den Elite Series 2 aktuell für 160 bis 170 Euro bekommen kann und dabei rutschfeste Griffe sowie Zubehör wie Sticks zum Austauschen, Case und Ladestation mitgeliefert bekommt, kostet der Scuf Instinct schon in der günstigsten Version 190 Euro. Je nach gewählten Optionen kann es noch mehr sein. Diesen Aufpreis ist er nur wert, wenn euch die Anpassungsmöglichkeiten wirklich wichtig sind.