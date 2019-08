Xbox Game Pass - 5 neue Spiele für Xbox One im August angekündigt

Der August entwickelt sich zu einem guten Monat für alle Xbox One-Besitzer mit einem Xbox Game Pass: Nach einer Ankündigung von vier Spielen Ende Juli legte der Publisher kürzlich noch mit zwei weiteren Spielen nach und verkündete nun, dass das noch nicht alles war.

Während einer neuen Ausgabe von Inside Xbox live von der gamescom 2019 kündige Microsoft an, dass sich Xbox One-Spieler auf fünf weitere Xbox One-Spiele freuen dürfen, die ebenfalls noch im August erscheinen werden – zwei davon sogar schon heute. Zudem gibt es einen ersten Ausblick auf den September.

Die neuen Xbox Game Pass-Spiele:

Nur für PC:

Ab September:

Unser Highlight

Blair Witch

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Bloober Team

Bloober Team Regulärer Preis: 29,99

29,99 Release: 30. August 2019

Um was geht's? Blair Witch ist ein erst auf der E3 2019 angekündigtes Xbox-Exklusives Action-Adventure, das zwar nicht auf dem kultigen Horrorfilm Blair Witch Project aus dem Jahr 1999 basiert, aber von der darin vorkommenden Legende der Hexe von Blair inspiriert wurde. Als Ex-Polizist Ellis suchen wir nach einem verschwundenen kleinen Jungen im Black Hills Forest und müssen dabei schon früh feststellen, dass es in den düsteren Wäldern nicht mit rechten Dingen zugeht. Begleitet werden wir von unserem Hund Bullet, mit dem wir gemeinsam Rätsel und Aufgaben lösen müssen, während sich langsam aber sicher das Grauen bereit macht.

Für wen es sich lohnt: Da es sich bei Blair Witch um ein Horrorspiel handelt, solltet ihr wahrscheinlich gute Nerven haben. Ein besonderes Schmankerl ist das Action-Adventure natürlich für Fans der Filme oder für alle, die sich gerne gruseln.

Was ist besonders? Blair Witch wird erst am 30. August veröffentlicht, das heißt es ist bereits an seinem Erscheinungstag Teil des Xbox Game Pass.

Diese Spiele gibt es außerdem im August

The Bard's Tale Trilogy

Wasteland 30th Anniversary Edition

Ashes Cricket

Pandemic

jackbox Party Pack 2

Slay the Spire

Das ist der Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Service, mit dem ihr Zugriff auf eine Bibliothek von über 100 Xbox One und abwärtskompatiblen Xbox 360-Spielen habt. Diese könnt ihr auf eure Konsole herunterladen und ohne Einschränkungen spielen. Ab sofort könnt ihr in Deutschland zudem Quests erfüllen, um Belohnungen freizuschalten.

Was kostet der Game Pass? Den Service erhaltet ihr für eine monatliche Gebühr von knapp 10 Euro. Für Neulinge ist der erste Monat kostenlos.

Xbox Game Pass Ultimate vorgestellt

Auf der Microsoft-PK haben wir zudem neue Informationen zum Game Pass Ultimate erhalten, der die Spiele-Bibliothek mit der Xbox Live Gold-Mitgliedschaft kombiniert und sowohl auf der Xbox One als auch auf dem PC nutzbar ist.

Richtig cool: Wollt ihr den neuen Pass ausprobieren, könnt ihr das aktuell für nur einen Euro. Alternativ wurde während Inside Xbox auch ein Angebot angekündigt, mit dem ihr die ersten zwei Monate für zwei Euro bekommt.

Weitere Information zum Ultimate-Pass findet ihr hier:

Xbox Game Pass Ultimate

Alles zu Preis, Release & Inhalt

Was haltet ihr von den neuen Spielen im Xbox Game Pass? Auf welches freut ihr euch am meisten?