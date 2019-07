Xbox Game Pass - Diese 4 neuen Spiele sind bald verfügbar

Microsoft fügt seiner Game Pass-Bibliothek wieder ein paar Spiele hinzu. So dürfen wir uns schon bald auf vier neue Titel für die Xbox One freuen.

Die neuen Xbox Game Pass-Spiele:

Ashes Cricket (Ab 1. August)

(Ab 1. August) Pandemic (Ab 1. August)

(Ab 1. August) jackbox Party Pack 2 (Ab 8. August)

(Ab 8. August) Slay the Spire (Ab 14. August)

Nur für PC:

Downwell (Ab 1. August)

(Ab 1. August) Space Hulk: Tactics (Ab 8. August)

Unser Highlight

Slay the Spire

Genre: Strategie / Roguelike

Strategie / Roguelike Entwickler: Megacrit

Megacrit Regulärer Preis: 24,99 Euro

Um was geht's? In dem Mix aus Dungeon Crawler, Sammelkartenspiel und Roguelike kämpfen wir uns an Monstern vorbei durch prozedural generierte Level und versuchen den namensgebenden Spire zu erreichen. Dabei haben wir die Wahl aus drei unterschiedlichen Helden. Die äußerst gewöhnungsbedürftige und simpel gehaltene Grafik kann nicht über das sehr gute Gameplay hinweg trügen.

Für wen es sich lohnt: Habt ihr ein Faible für strategisches Denken, mögt Kartenspiele und scheut nicht vor Permadeath zurück, dann ist Slay the Spire euer Spiel.

Das ist der Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Service, mit dem ihr Zugriff auf eine Bibliothek von über 100 Xbox One und abwärtskompatiblen Xbox 360-Spielen habt. Diese könnt ihr auf eure Konsole herunterladen und ohne Einschränkungen spielen. Ab sofort könnt ihr in Deutschland zudem Quests erfüllen, um Belohnungen freizuschalten.

Was kostet der Game Pass? Den Service erhaltet ihr für eine monatliche Gebühr von knapp 10 Euro. Für Neulinge ist der erste Monat kostenlos.

Xbox Game Pass Ultimate vorgestellt

Auf der Microsoft-PK haben wir zudem neue Informationen zum Game Pass Ultimate erhalten, der die Spiele-Bibliothek mit der Xbox Live Gold-Mitgliedschaft kombiniert und sowohl auf der Xbox One als auch auf dem PC nutzbar ist.

Richtig cool: Wollt ihr den neuen Pass ausprobieren, könnt ihr das aktuell für nur einen Euro. Ihr solltet allerdings schnell sein. Das Angebot gibt es nicht mehr allzu lange.

Weitere Information zum Ultimate-Pass findet ihr hier:

Xbox Game Pass Ultimate

Alles zu Preis, Release & Inhalt

Wie findet ihr die neuen Spiele im August?