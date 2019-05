Mitglieder von Xbox Game Pass können sich abermals auf neue Spiele freuen. Microsoft hat acht weitere Titel für den Abo-Service angekündigt - und die können sich (fast) alle sehen lassen.

Dass größte Spiel unter den Neuankömmlingen ist Metal Gear Survive, was sich in unserem Test jedoch als uninspiriertes, seelenloses Survival-Spin-off der Metal Gear-Reihe entpuppt. Hinter den restlichen Titel stecken jedoch richtige Schätze, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Die neuen Xbox Game Pass-Spiele im Überblick

Das sind die Highlights

Void Bastards

Hinter Void Bastards steckt ein Shooter-Strategiemix mit Roguelite-Elementen.

Der Strategie-Part: Ähnlich wie in FTL: Faster Than Light leiten wir ein Raumschiff auf einer Karte durchs All und kommandieren dabei unsere Truppen herum. Im Laufe des Spiels entern wir Schiffe, absolvieren Missionen und sammeln - natürlich - jede Menge Ressourcen, um Ausrüstung herzustellen.

Der Shooter-Part: Wenn es ans Eingemachte geht und wir feindliche Schiffe entern, übernehmen wir hingegen die Rolle eines Truppenmitglieds und ballern uns dabei in der Ego-Perspektive durch die Gegnermassen.

Outer Wilds

Und noch ein Weltraumabenteuer. Mit Outer Wilds erwartet uns ein Mix aus No Man's Sky und Subnautica, der schon vor über drei Jahren angekündigt wurde, danach aber in der Versenkung verschwand. Am 30. Mai erblickt Outer Wilds nun endlich das Licht der Welt und klingt vielversprechend.

Das Besondere? In Outer Wilds erkunden wir das Sonnensystem, sind dabei allerdings in Zeitschleifen von 20 Minuten gefangen. Die Welt ist nicht zufallsgeneriert, sondern handgemacht und hält etliche Geheimnisse für uns bereit, die wir uns mit jedem Spieldurchlauf nach und nach erschließen.

Was ist der Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass ist ein Abo-Service, mit dem ihr Zugriff auf eine Bibliothek von über 100 Xbox One und abwärtskompatiblen Xbox 360-Spielen habt. Diese könnt ihr auf eure Konsole herunterladen und ohne Einschränkungen spielen.

Der Service kostet einen monatliche Gebühr von knapp 10 Euro, Interessierte können Xbox Game Pass zudem einen Monat kostenlos testen.