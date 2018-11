Xbox Game Pass - Die besten Spiele im Abo-Modell (Advertorial)

Ihr wollt vollen Zugriff auf eine riesige Spiele-Library und das für wenig Geld? Dann solltet ihr euch dringend den Abo-Service Xbox Game Pass ansehen. Aktuell zahlt ihr für einen Monat Game Pass-Mitgliedschaft nur 1€ und erhaltet freien Zugang zu über 100 Titeln und könnt diese ohne weitere Kosten auch offline sofort losspielen. Mit dabei sind auch zahlreiche Spiele des Xbox Play Anywhere-Angebots, wie Die Halo 5 oder State of Decay 2, die ihr auf Xbox One oder Windows 10 spielen könnt. Dazu kommen noch zahlreiche andere Features wieexklusive Preisnachlässe im Microsoft Storeund sofortigenZugriff auf alle Microsoft-Exklusiven Games wie Forza Horizon 4.

Das sind aber noch lange nicht alle lohnenswerte Spiele, die im Game Pass enthalten sind und somit jedem Mitglied zur freien Verfügung stehen. Wir haben euch einige der besten Titel für euch herausgesucht und klären, warum es sich lohnt einen Blick darauf zu werfen.

Die Perlen im Game Pass

Halo 5

Die Halo-Serie ist seit jeher das große Aushängeschild der Marke Microsoft im Bereich Gaming. Daher darf auch Halo 5: Guardians nicht im Game Pass fehlen. Teil 5 erzählt die Geschichte der beiden Spartan-Feuer-Teams Blau und Osiris, die von Sparten 117 aka Master Chief und James Locke befehligt werden. Die Brisanz der Story liegt darin, dass Locke den vermeintlich abtrünnigen Master Chief aufspüren und festnehmen soll. Dabei könnt ihr entweder alleine oder im Vierspieler-Koop die Kampagne erleben.

PUBG

Noch ganz neu dabei im umfangreichen Spiele-Sortiment des Game Pass ist zum ersten Mal auch das große PC-Phänomen und Battle Royal-Vater PlayerUnknown's Battlegrounds. Seit dem 12. November könnt ihr euch auf der Xbox One zusammen mit insgesamt 100 Spielern im knallharten Überlebenskampf das Hühnchen-Dinner ergattern. Game Pass-Mitglieder haben ab sofort uneingeschränkten Zugang zum Spiel und können damit schon jetzt den Absprung in die gefährliche Kampfzone wagen.

Agents of Mayhem

Seit dem 22. November verstärkt das abgedrehte Agenten-Shooter Agents of Mayhem das Game-Pass-Angebot auf der Xbox One. Das Open-World-Actionspiel stammt direkt aus der Feder der berühmten Saints-Row-Macher Volition und übernimmt den daraus bekannten und beliebten Humor. Zusammen mit zahlreichen Helden mit unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten tretet ihr als Agents of M.A.Y.H.E.M.(the Multinational Agency for Hunting Evil Masterminds), gegen die Superschurken-Organisation L.E.G.I.O.N. (League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations) an. Der Spaß ist dabei also schon vorprogrammiert und das beste ist, Game Pass-Mitglieder können sofort loslegen.

Gears of War 4

Der preisgekrönte Deckungsshooter Gears of War springt mit Teil 4 auf die neue Konsolengeneration und gleichzeitig auch der zweite Teil der Reihe nach Gears of War 3, der in Deutschland nicht indiziert wurde. Und darüber sind wir sehr froh, schließlich knüpft die Story einige Jahre nach Gears 3 an und erzählt die Geschichte von Kriegshelden Marcus Fenix und seinem Sohn weiter. Dank Play Anywhere unterstützt Gears of War 4 sogar die Crossplay-Funktion zwischen der Xbox One und Windows-10-Systemen.

Sea of Thieves

Einer der ganz großen Anywhere- und Game Pass-Titel ist das Piratenabenteuer Sea of Thieves. Das Seebeuter-MMO von Kultentwickler Rare ist Teil des Abo-Modells und damit auch für jeden Game Pass-Nutzer frei spielbar, egal ob auf Konsole oder PC. Dazu kommen auch die Updates von Sea of Thieves, die in regelmäßigen Abständen das Spiel erweitern. So ist auch das riesige Update Forsaken Shores, das seit Ende September noch einmal frischen Wind in die Segel bläst, für alle Spieler verfügbar.

Forza Horizon 4

Mit Forza Horizon 4 kommt eines der besten und schönsten Rennspiele der letzten Jahre direkt zum Xbox Game Pass. Als Exklusiv-Titel von Microsoft ist die Rennsimulation seit dem ersten Tag Teil des Abo-Modells. Größentechnisch ähnelt FH4 seinem direkten Vorgänger Forza Horizon 3, allerdings ist die Open World durch mehr Berge und höhere Gebiete insgesamt vertikaler. Gab es in den Vorgängern nur Tag-Nachtwechsel, bekommt Forza Horizon 4 auch noch Jahreszeitenwechsel und dynamisches Wetter. Außerdem gibt es nun Perks für jedes einzelne Fahrzeug im Spiel, der Fuhrpark beinhaltet dabei über 450 Autos. Insgesamt macht FH4 fast alles größer, besser und schneller als seine Vorgänger und überzeugt deshalb auch die internationale Fachpresse.