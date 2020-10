Xbox Game Pass hat jetzt eins der besten Rennspiele aller Zeiten

Der Xbox Game Pass bekommt natürlich auch im Oktober wieder ordentlich Zuwachs und seit dem 8. Oktober ist auch ein besonderer Hochkaräter dabei. Denn mit dem Hinzufügen von Forza Motorsport 7 schließt Microsoft eine kleine Lücke.

Welche Lücke? Forza Motorsport 7 gehörte zu den wenigen First Party-Titeln, die bislang noch nicht im Game Pass verfügbar waren. Normalerweise schreibt sich Microsoft auf die Fahne, alle Spiele seiner eigenen Studios am Launch-Tag in den Game Pass zu packen.

Das ist Forza Motorsport 7

Das Rennspiel von Entwickler Turn 10 hat auch über drei Jahre nach seinem Erst-Release nichts von seiner Klasse verloren. Wie schon seine Vorgänger bietet der Titel Motorsport-Rennen auf einem ganzen Sammelsurium echter Strecken. Der Fuhrpark umfasst über 700 Fahrzeuge, auch LKWs gehen an den Start. Darüber hinaus lassen sich die Flitzer umfangreich anpassen, sowohl leistungstechnisch als auch optisch.

Was ist besonders? Mit dem siebten Teil hielt das bereits aus der Horizon-Serie bekannte Wettersystem Einzug in die Motorsport-Reihe. Starker Regen nimmt euch beispielsweise nicht nur die Sicht, sondern Pfützen auf dem Asphalt wirken sich auch auf das Fahrverhalten aus.

GamePro.de gab Forza Motorsport 7 im Test eine Traumwertung von 93. Mit dem Einzug in den Game Pass gibt es nun die perfekte Gelegenheit, das grandiose Rennspiel nachzuholen, wenn man es noch nicht kennt.

Noch mehr Game Pass-Spiele im Oktober

Neben Forza Motorsport 7 wandern auch noch einige weitere Titel in den Game Pass. Eine Übersicht findet ihr in diesem Artikel:

Habt ihr Forza Motorsport 7 schon gezockt? Wie findet ihr es?