Xbox Game Pass - Microsoft teast Februar-Spiele mit Rätsel an

Der Xbox Game Pass hatte -- und hat immer noch -- einen starken Januar. Unter anderem kamen Grand Theft Auto 5 und A Plague Tale: Innocence in den Service, alle Titel findet ihr in unserer Januar-Übersicht für den Xbox Game Pass.

Und offenbar scheint es im Februar ähnlich hochkarätig weiterzugehen. Darauf deutet zumindest ein Tweet hin, abgesetzt vom offiziellen Xbox Game Pass-Account. Darin ist zu lesen, dass es für den Service ein "wirklich guter Monat" werden wird.

Und damit könnte Microsoft schon einen Hinweise auf die Spiele gegeben haben, die im Februar im Game Pass landen werden. Denn das englische "really" wird mehrfach wiederholt und ist in mehreren Schriftarten geschrieben.

