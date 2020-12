Xbox Game Pass hat ein neues Koop-Spiel & fast keiner hat es bemerkt

Der Xbox Game Pass wurde in den vergangenen Tagen mit einigen neuen Spielen bedacht, darunter etwa das Rätselspiel Call of the Sea. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass The Elder Scrolls 5: Skyrim in der nächsten Woche in den Service kommt, im Januar folgt unter anderem die restliche Yakuza-Reihe.

Ein Neuzugang des Game Pass wurde in diesem Trubel aber von vielen übersehen. Denn leise, still und heimlich haben Publisher Hyper Games und Publisher Aspyr Media auch ihren Xbox-konsolenexklusiven Koop-Puzzler Morkredd veröffentlicht. Es war zwar bekannt, dass dieser im Dezember 2020 erscheinen sollte, ein konkretes Datum war bislang aber nicht genannt worden.

Game Pass-Abonnent*innen profitieren jetzt von diesem "Shadow Drop" und können den Titel ab sofort ohne zusätzliche Kosten spielen, der Titel wird permanent im Service verfügbar sein.

Was ist Morkredd für ein Spiel?

Morkredd bedeutet auf norwegisch "Furcht vor der Dunkelheit" und der Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit spielt in diesem Titel eine wichtige Rolle. Zu zweit müsst ihr einen leuchtenden Orb durch die Spielwelt bewegen und dabei die dunklen Bereiche der Spielwelt vermeiden. Natürlich wird euch dabei das Leben durch diverse Hindernisse und Fallen erschwert und ihr müsst diverse physikbasierte Rätsel lösen, um voranzukommen.

Morkredd lässt sich theoretisch auch alleine spielen, ist aber klar für zwei Spieler*innen ausgelegt. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch im Trailer verschaffen.

Natürlich ist Morkredd nicht nur im Game Pass, sondern auch "normal" erhältlich und kostet im Store knappe 20 Euro.

Habt ihr Morkredd schon ausprobiert? Und wenn ja, wie gefällt es euch?