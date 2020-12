The Elder Scrolls 5: Skyrim wird schon bald Teil des Xbox Game Pass

Am 15. Dezember geht es ab in den hohen Norden der Fantasywelt Tamriel. Denn das Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim von Bethesda wird an diesem Tag in den Xbox Game Pass aufgenommen. Kein Wunder, immerhin wurde Bethesda vor wenigen Monaten von Microsoft gekauft.

Auf nach Skyrim! In The Elder Scrolls 5: Skyrim seid ihr der Dragonborn, der mittels seiner Stimme Magie wirken kann und es so mit den zurückgekehrten Drachen aufnimmt. Ihr erkundet eine riesige, offene Spielwelt, in der euch jede Menge Herausforderungen erwarten. Quests führen euch quer über das Land und in finstere Dungeons hinab. So wird euer Held mit der Zeit stärker und kann sich der Bedrohung durch die Drachen stellen.

Falls ihr das MMORPG The Elder Scrolls Online spielt und hier das Abenteuer des Addons Greymoor erlebt, der kann mit The Elder Scrolls 5: Skyrim den Vergleich anstellen und schauen, wie sich das Land Himmelsrand zwischen den beiden Spielen verändert hat.

Noch mehr neue Game Pass-Spiele im Dezember findet ihr hier:

51 3 Mehr zum Thema Xbox Game Pass Dezember 2020: Die neuen Spiele im Überblick

Im Januar kämpft ihr in The Yakuza Remastered Collection gegen die japanische Mafia

Yakuza kommt! Im Januar wird es dann ebenfalls spannend. Denn ab dem 28.1. könnt ihr euch die The Yakuza Remastered Collection herunterladen. Darin enthalten sind Yakuza 3, 4 und 5 in überarbeiteter Form. Das heißt, ihr bekommt gleich drei neue Spiele.

In diesen erlebt ihr die Geschichte von Kazuma Kiryu, der versucht, aus der japanischen Mafia auszusteigen, was ihm jede Menge Ärger einbringt. Das bedeutet jede Menge actiongeladener Kämpfe und eine spannende Story.

Worauf freut ihr euch mehr? TES 5: Skyrim oder The Yakuza Remastered Collection? Was hättet ihr euch für den Game Pass gewünscht?