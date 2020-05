Xbox Game Pass im Mai 2020 bringt Mystery-Kracher & Aufbau-Hit

Habt ihr auf der Xbox One den Xbox Game Pass abonniert, könnt ihr ab sofort zwei weitere richtig gute Spiele herunterladen. Neu mit dabei ist der Horror-Klassiker Alan Wake und mit Cities: Skylines eins der besten Aufbau-Strategiespiele dieser Generation.

Diese Spiele sind neu mit dabei:



Alle neuen Game Pass-Spiele im Mai 2020 findet ihr hier:

Definitiv einen Blick wert:

Cities: Skylines

Genre: Aufbau-Strategie

Aufbau-Strategie Release: 10. März 2015

10. März 2015 USK: ohne Altersbeschränkung

ohne Altersbeschränkung GamePro-Wertung: 86

Darum geht's: Das Spiel ist eine klassische Städtebau-Simulation, ähnlich Sim City. Planung von der effizienten Anordnung von Gebäuden und Straßen über den Finanzhaushalt bis hin zur Wasserversorgung ist das A und O. Selbst politische Entscheidungen könnt ihr selbst in die Hand nehmen.

Alan Wake

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 14. Mai 2010

14. Mai 2010 USK: ab 16 Jahren

ab 16 Jahren GamePro-Wertung: 87

Darum geht's: Der Psycho-Thriller rund um den in die Schaffenskrise geratenen Bestseller-Autor Alan Wake zählt bis heute zu den atmosphärischsten Spielen überhaupt. Nach dem Verschwinden seiner Ehefrau, begibt sich Alan in die Kleinstadt Bright Falls. In der Stadt angekommen, nehmen die mysteriösen Ereignisse ihren Lauf.

Was ist der Xbox Game Pass?

Mehr zum Game Pass:

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel für Xbox One, Xbox 360 und die Original Xbox habt. Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch den Xbox Game Pass Ultimate, der zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft enthält.

Was sagt ihr zu den neuen Spielen, ist eins für euch dabei?