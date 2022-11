Game Pass Ultimate schenkt euch 3 Monate Apple TV+ und diese Serien können wir euch empfehlen

Falls ihr den Xbox Game Pass in der Ultimate-Variante abonniert habt und aktuell auf der Suche nach guten Serien oder Filmen seid, haben wir eine gute Nachricht für euch. Laut Microsoft könnt ihr Apple TV+ und Apple Music mit eurem Abo ab sofort für drei Monate gratis testen. Voraussetzung ist, dass ihr beide Services derzeit nicht bereits abgeschlossen habt.

Bis wann ist das Angebot gültig? Beide Gratis-Abos könnt ihr bis 31. März 2023 aktivieren. Für die Aktivierung ladet einfach die jeweiligen Apps herunter und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Angebot für PS4 und PS5: Auf PlayStation-Konsolen könnt ihr Apple TV+ ebenfalls für drei (PS4) respektive sechs Monate (PS5) gratis testen. Ladet euch dazu einfach die App herunter und folgt den Anweisungen.

Apple TV+: Diese Serien empfehlen wir euch

Ted Lasso

Genre: Comedy, Drama

Comedy, Drama Staffeln: 2

Darum geht's: Ted ist eigentlich College-Football-Trainer aus Kansas, bekommt jedoch aus heiterem Himmel ein lukratives Jobangebot beim englischen Premier League-Club AFC Richmond, das er nicht abschlagen kann. Schnell wird klar, dass hier zwei Welten aufeinanderprallen und Ted mit seiner lockeren und oft flapsigen Art wie ein Fremdkörper im ernsten Profifußball wirkt.

Eine Empfehlung, weil: Ted Lasso ist eine echt Wohlfühl-Serie, die einem sehr häufig ein Lächeln ins Gesicht zaubert, aber auch nicht vor ernsten Momenten zurückschreckt.

Severance

Genre: Mystery, Schwarze Komödie

Mystery, Schwarze Komödie Staffeln: 1

Darum geht's: In Severance wird die Persönlichkeit der Angestellten einer mysteriösen Tech-Firma durch einen chirurgischen Eingriff gespalten. So weiß das private Ich nicht, was das arbeitende Ich im sogenannten Severance-Programm tagsüber treibt.

Eine Empfehlung, weil: Ihr bekommt hier Mystery pur und wollt immer wissen, was hinter dem geheimen Severance-Programm steckt, dessen Sinnhaftigkeit noch nicht einmal die Angestellten selbst verstehen. Die Serie kommt zudem mit einem humorvollen Unterton daher, welcher perfekt zur speziellen, nahezu klinischen sauberen Optik der Serie passt.

Central Park

Genre: Comedy, Muscial

Comedy, Muscial Staffeln: 3

Darum geht's: Owen Tillerman lebt mit seiner Familie im Park, der jedoch von Hotelerbin Bitsy Brandenham für den Bau einer Wohnanlage abgerissen werden soll. Das will Owen nicht einfach über sich ergehen lassen und leistet Wiederstand.

Eine Empfehlung, weil: Central Park ist eine wunderbare Zeichentrickserie, um zu entspannen und ein gutes Gefühl zu bekommen. Das liegt auch an den vielen Musical-Einlagen, von Sänger*innen aus Hamilton oder Frozen.

Weitere Serien-Empfehlungen für Apple TV+ findet ihr bei unseren Kollegen und Kolleginnen von Moviepilot:

Xbox Game Pass-Spiele im November 2022

Ihr wollte wissen, welche Spiele diesen Monat neu im Xbox Game Pass gelandet sind oder noch landen? Dann schaut gerne in unsere November-Übersicht, in der wir euch Highlights wie Pentiment, Return to Monkey Island oder Vampire Survivors genauer vorstellen.

Ihr seid gefragt: Welche Apple TV+-Serie könnt ihr empfehlen?