Xbox Game Pass im Angebot: Jetzt 5€ pro Monat sparen und CoD: Black Ops 6 spielen!

Den Xbox Game Pass Ultimate könnt ihr euch jetzt günstiger schnappen und große AAA-Titel wie Call of Duty: Black Ops 6 spielen.

Eigentlich hat Microsoft die Preise des Xbox Game Pass schon vor Monaten erhöht, doch bis heute sind manche Shops nicht mitgezogen und bieten Codes für den Abo-Service weiterhin zum alten Preis an. Amazon geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter, hier bekommt ihr den Xbox Game Pass Ultimate jetzt noch günstiger als vor dem Preisanstieg. Im Vergleich zum offiziellen Preis von Microsoft spart ihr 5€ pro Monat:

Ihr bezahlt also nur noch 12,99€ pro Monat statt der normalen 17,99€ – und damit so viel, wie inzwischen der Xbox Game Pass Standard kostet. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Wir nehmen an, dass der Händler nur noch alte Codes aufbraucht, die er vor der Preissteigerung eingekauft hat. Dementsprechend dürfte der Xbox Game Pass Ultimate nicht mehr lange so günstig sein.

Call of Duty, Indiana Jones & mehr: Was bietet der Xbox Game Pass Ultimate überhaupt?

8:19 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zu Multiplayer und Zombie-Modus

Der Xbox Game Pass Ultimate bietet sowohl Online-Multiplayer für eure Xbox-Spiele (anders als früher braucht ihr dazu kein Xbox Live Gold mehr) als auch hunderte Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten spielen könnt. Diese beiden Vorteile bekommt ihr allerdings auch schon mit dem Xbox Game Pass Standard, der normalerweise 12,99€ pro Monat kostet. Den Xbox Game Pass Ultimate braucht ihr, wenn ihr große AAA-Spiele direkt zum Release spielen wollt.

Der brandneue Shooter-Hit Call of Duty: Black Ops 6 ist beispielsweise bislang nur in der Ultimate-Version enthalten. Holt ihr euch den normalen Xbox Game Pass Standard, müsst ihr warten. Auch das große, von Machine Games (Wolfenstein: The New Order) entwickelte Action-Adventure Indiana Jones und der Große Kreis, das am 9. Dezember erscheint, wird zunächst nur in den Xbox Game Pass Ultimate und nicht in das Standard-Abo kommen.

8:43 Indiana Jones und der Große Kreis - Vorschau-Video: Wir haben's endlich gespielt!

Im Xbox Game Pass Ultimate ist zudem der Abo-Dienst EA Play enthalten, der einzeln normalerweise 5,99€ pro Monat kostet. Durch diesen könnt ihr Spiele aus dem Hause Electronic Arts wie beispielsweise das sehr gelungene Remake des Horrorklassikers Dead Space, den Rennspiel-Hit Need for Speed Heat und das großartige Koop-Spiel It Takes Two spielen.

