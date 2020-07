Xbox Games With Gold August 2020: Diese Gratis-Spiele sind dabei

Es ist wieder soweit: Microsoft hat die kostenlosen Games with Gold bekannt gegeben, dieses Mal für den August 2020. Die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox 360 können sich alle Abonnenten des Service ohne zusätzliche Kosten in den genannten Zeiträumen herunterladen. Wie immer verraten wir euch zudem, welches Highlight des Lineups ihr unbedingt ausprobieren solltet.

Neue Gratis-Games im Juli für Xbox One

Neue Gratis-Games im Juli für Xbox 360 & Xbox One

Diese Spiele erschienen ursprünglich auf der ersten Xbox, sind aber auch abwärtskompatibel auf der Xbox One und Xbox 360 spielbar.

Hier findet ihr alle neuen Spiele für den Xbox Game Pass im Juli 2020 im Überblick:

Welche Xbox-Spiele lohnen sich?

Red Faction 2

Genre: Shooter

Shooter Entwickler: Outrage Games

Outrage Games Release: 2003

Worum geht's? In Red Faction 2 übernehmen wir den Rebellen Alias, der zusammen mit der namensgebenden Red Faction Widerstand gegen den Diktator Sopot leistet, der wiederum der Red Faction ans Leder will. Dank der Geomod-Engine können wir dabei große Teile der Umgebung zerstören, was auch fast 20 Jahre nach Erscheinen des Spiels noch Laune macht.

Red Faction 2 lohnt sich für euch, wenn ... ihr Shooter mit zerstörbaren Umgebungen mögt und gerne mal die Sau rauslasst.

Ihr lasst lieber die Finger vom Spiel, wenn ... euch Shooter von vor knapp 20 Jahren zu altbacken vorkommen.

Was ist mit PlayStation Plus?

