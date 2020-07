PS Plus August 2020 bringt Shooter-Highlight & ganz neues Spiel

Die PS Plus-Spiele für den Monat August 2020 sind offiziell. Habt ihr den kostenpflichtigen Service abonniert, erwarten euch schon bald zwei neue Games. Richtig cool: Eines der beiden Spiele wandert direkt zum Release kostenlos in euer Abo.

Das sind die PlayStation Plus-Games im August 2020

Ab wann sind die PS Plus-Spiele erhältlich? Los geht's am Dienstag, den 28. Juli. Dann dürft ihr euch bereits das CoD-Remaster herunterladen. Fall Guys gibt es dann zum Release des Multiplayer-Spiels am 4. August.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo? Falls ihr noch gar kein Mitglied seid, dann findet ihr alle Infos, Preise und Vorteile von PS Plus in unserem großen GamePro-FAQ.

Für wen lohnen sich die neuen PS Plus-Games? Im Folgenden stellt euch GamePro wie immer alle PlayStation Plus-Titel mit Pros und Contras genauer vor.

Fall Guys

Genre: (Fun-)Sport

(Fun-)Sport Regulärer Preis: 19,99 €

Darum geht's: Fall Guys: Ultimate Knockout ist ein Online-Multiplayer-Titel für bis zu 60 Spieler*Innen pro Match. Ihr kämpft darum, ein trickreiches Rennen als Erster zu bewältigen. Ganz ernst nimmt sich das Spiel allerdings nicht: Durch die Masse der tapsigen Figuren und die Physik-Engine sollen vor allem auch Chaos und Komik entstehen. Neben den Rennen bietet Fall Guys: Ultimate Knockout auch Team-Herausforderungen, Survival-Minispiele und mehr.

Für wen sich Fall Guys lohnt & für wen nicht: Ihr mögt verrückte Spiel-Konzepte, seid dem Multiplayer nicht abgeneigt und habt nichts dagegen, wenn sich Spiele nicht allzu ernst nehmen, dann könnte Fall Guys etwas für euch sein. Falls ihr hingegen früher bei Takeshi's Castle stets den TV ausgeschaltet habt und lieber ernste Titel mögt, dann ist das ungewöhnlichste Battle Royale des Jahres wohl nichts für euch.

Mehr zu Fall Guys könnt ihr übrigens in unserer Spielvorstellung zur Battle Royale-Überraschung nachlesen:

13 2 Mehr zum Thema Fall Guys: Ultimate Knockout ist ein Battle Royale-Hit à la Takeshi's Castle

CoD: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Download-Größe: 47 GB

47 GB Regulärer Preis: 24,99 €

Darum geht's: Das Remaster der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist die Neuauflage des Ego-Shooters von 2009 in moderner Grafik. Im Gegensatz zur Remaster-Version des Vorgängers Call of Duty 4: Modern Warfare, ist in MW2 lediglich die Kampagne enthalten und nicht der Multiplayer. Hier seid ihr nacheinander mit vier Soldaten auf dem halben Globus unterwegs, um einen wahnsinnigen Terroristen zu stellen und einen Krieg gegen die Russen zu gewinnen.

Für wen sich Modern Warfare 2 lohnt & für wen nicht: Die Kampagne von MW2 zählt unter anderem wegen der kontroversen "No Russian"-Mission zu den legendärsten Shooter-Storys aller Zeiten. Wer dieses Stück Videospielgeschichte nachholen bzw. erneut erleben möchte, dem das gewohnte Call of Duty-Effektfeuerwerk gefällt, für den lohnt der Download. Konntet ihr hingegen bislang wenig mit dem Shooter anfangen, wird sich das auch in hübscherer Optik nicht ändern.

Butter bei die Fische: Wie gefällt euch das PS Plus-Lineup im August 2020? Welchen Titel werdet ihr euch herunterladen und spielen?