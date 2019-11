Xbox Games With Gold Dezember 2019 - Gratis-Spiele bekannt

Abonnenten von Xbox Games With Gold erhalten auch im Dezember 2019 wieder Zugriff auf einige Gratis-Spiele, die in der Mitgliedschaft und dem Xbox Game Pass Ultimate enthalten sind. Nun hat Microsoft bekanntgegeben, was euch im kommenden Monat erwartet.

Games With Gold im Dezember 2019

Xbox One:

Insane Robots

Jurassic World Evolution

Auch Xbox 360:

Wann kann ich die Spiele herunterladen? Insane Robots und Toy Story 3 stehen ab dem 01. Dezember im Xbox Store zum Download bereit, Jurassic World Evolution und Castlevania ab dem 16. Dezember.

Das Highlight des Monats

Jurassic World Evolution

Genre: Strategie

Strategie Entwickler: Frontier Developments (Planet Coaster)

Frontier Developments (Planet Coaster) Release: 2018

2018 Regulärer Preis: 49,99 Euro

49,99 Euro Unsere Test-Wertung: 76

Worum geht's? In Jurassic World Evolution baut ihr die beste Art von Vergnügungspark: einen Jurassic Park voller Dinos. Als Manager errichtet und verwaltet ihr euren Park, buddelt Fossilien aus, erforscht Saurier-DNS, baut Gehege, nistet dort eure liebsten prähistorischen Echsen ein, versorgt eure Besucher - und kümmert euch natürlich auch um die Sicherheit.



Das Besondere: Schauspieler Jeff Goldblum führt in der Rolle von Dr. Ian Malcom durch die Kampagne, in deren Verlauf ihr die zunehmend herausfordernden fünf Inseln der Las Cinco Muertes mit neuen Parks bebaut.

